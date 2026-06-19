Pilař o výkonu Česka: Mrzí mě to, spokojený jsem určitě nebyl. Oliseho a Yamala nemáme...
Český čtvrteční zápas na mistrovství světa proti JAR, který skončil remízou 1:1, se mu nesledoval úplně dobře. Václav Pilař (37) dobře viděl, že výkon týmu vedený Miroslavem Koubkem nebyl dobrý. Pasivní, příliš defenzivní, ustrašený. „Od dvacáté minuty se mi to vůbec nelíbilo,“ přiznává hradecký záložník a bývalý reprezentant v hodnocení pro deník Sport a web iSport, kde je během turnaje jedním z expertů. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Co říkáte na druhý český zápas na turnaji?
„Líbil se mi způsob, jak jsme do zápasu vstoupili v úvodních deseti, patnácti minutách. Byly tam věci, co by nás na turnaji měly zdobit, viděl jsem povedené akce. Ale po nějakých dvaceti minutách jsme úplně přestali hrát. Místo zvyšování kvality, abychom byli sebevědomí, dovolili si, to hrozně uvadalo. JAR jsme dali prostor ke zlepšení.“
A nakonec přišlo vyrovnání z penalty a konečná remíza 1:1.
„Od té dvacáté minuty se mi to nelíbilo, náš výkon mě mrzí. Dávali jsme jim hodně prostoru, hráli jsme zbytečně jednoduchý fotbal. Bez podpory ofenzivy ze stran, přečíslování v krajních prostorech. Ke konci už klukům docházely síly, což se dalo očekávat. JAR je na americké počasí víc zvyklá. Úplný závěr, kdy měl soupeř nějaké střely, tolik neberu. Nejvíc mě mrzí, že jsme po dvaceti minutách totálně přestali hrát. Když soupeře pustíte do zápasu, získává sebevědomí a zlepšuje se. Nerad to říkám, ale Jihoafričané zaslouženě vyrovnali.“
Souhlasíte s hodnocením Miroslava Koubka, který výkon týmu hájil?
„Nevím, jaký to byl záměr. Možná to má sloužit k tomu, aby kluci ještě nevěšeli hlavy před Mexikem. Trenéra Koubka hodně uznávám, ale