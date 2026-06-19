Přísná penalta proti Česku? V Anglii se přeli o ruku, experti se zastávali Šulce
Neprotestoval, neprojevil žádné emoce. Záložník Pavel Šulc moc dobře věděl, že balon ho skutečně zasáhl do levé ruky. Čeští fotbalisté z nařízené penalty inkasovali a uhráli ve druhém utkání na mistrovství světa v Americe pouze bod s Jihoafrickou republikou (1:1). „Dá se to pískat, akceptuji to,“ komentoval verdikt trenér Miroslav Koubek. Jenže v Anglii se na situaci dívají trochu jinak. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Jihoafričané se dostali v 81. minutě k pravé lajně. Křídelní hráč Thapelo Maseko si převzal balon a navedl si ho přes obránce Jaroslava Zeleného na střed hřiště. Najednou z toho hrozilo velké nebezpečí, proto střídající Šulc opustil vlastního protivníka ve vápně, vystartoval proti míči a střelecký pokus ke smůle národního týmu zasáhl svou levou ruku.
Sudí Tori Pensová jasně ukázala na značku pokutového kopu. Šulc verdikt přijal. Kapitán Ladislav Krejčí nejprve zklamaně schoval obličej do dlaní, pak vyrazil společně s brankářem Matějem Kovářem za rozhodčí. Snažili se jí naznačit, že jejich spoluhráč měl ruku u těla.
„Je to nešťastné a blbé, ale s penaltou jsem v pohodě. Balon trefil Šulcovu zadní ruku, která byla od těla. Nikdo ani neprotestoval, všichni jí viděli,“ uvedl expert David Kobylík v reakci pro deník Sport a web iSport. „Je otázka, kdyby ji rozhodčí nepískla, jak by reagoval VAR. Za mě je to penalta, i když vím, že hráč v té situaci těžko může něco udělat. Je to smůla,“ pokračoval.
Kovář si s penaltou neporadil, proměnil ji Teboho Mokoena. „Dá se to pískat, to akceptuji, ale byl to nešťastný moment a nešťastná penalta. Hráč s tím v té rychlosti nemůže nic dělat, ruka mu nevisí někde ve vzduchu, ne že by chtěl zabránit letu míče. Je to přirozený pohyb těla, když se trochu natočí. Hráč zkrátka nemůže dát ruku pryč od těla. Akceptuji pískání rozhodčí, z mého pohledu to byla přísná penalta, ale pískat se dala,“ vyjádřil se reprezentační kouč Miroslav Koubek.
Expert napsal: Bylo to přísné, ale...
I zahraniční experti diskutovali o odpískané ruce. Nejdřív je však zmátl záběr z přední kamery. „Myslím, že tohle není penalta. Ten hráč s tím nemůže nic dělat,“ řekl bývalý anglický obránce Stephen Warnock. „Má ruce u těla, možná jde teda o levou ruku. Nejdřív to vypadalo, že balon šel od pravé,“ doplnil. „Je to úplně z ničeho. Myslím, že Šulc má ruku u těla. Taky si nejsem jistý, že je to penalta,“ doplnil Dean Smith, trenér amerického týmu Charlotte.
Britská stanice tradičně nabízí expertní komentář, ve spojení je s bývalým asistentem rozhodčího Darrenem Cannem, který prožil přímo na hřišti finále mistrovství světa v roce 2010. „Napsal mi, že to bylo přísné, ale jakmile tohle jednou zapískáte, už to nebude pravděpodobně změněno,“ líčil reportér BBC Mark Chapman.
I podle názoru deníku Sport a webu iSport byla penalta za Šulcovo provinění nařízena správně. „Ano, je to penalta, ale osobně pravidlo o ruce nesnáším. Není to tak, že ta ruka je tady nějak nahoře. Ten gól změnil tempo zápasu a tehdy jsem nabyl dojmu, že Jihoafrická republika se do toho dostala,“ zmínil Thomas Frank, bývalý trenér Tottenhamu, kde působí český brankář Antonín Kinský. „Pravidla o ruce jsou strašně složitá,“ zakončil debatu.
Ale přiznejme si, že Češi přišli o první vítězství na šampionátu nejen kvůli penaltě…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1