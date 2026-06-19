ONLINE: Turecko - Paraguay. Oba celky na úvod MS padly, kdo uspěje nyní?
Na fotbalovém mistrovství světa se ve skupině D hrají druhé zápasy. Turecko po prohře s Australany (0:2) touží na mundialu po prvních bodech a vyzývá Paraguay, která podlehla v úvodním duelu domácím USA (1:4). Kdo si z těchto celků připíše první body do tabulky? Zápas startuje v 5:00 SEČ a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Turecko
vs
Paraguay
45%
25%
30%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Austrálie
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Turecko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|4
Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0