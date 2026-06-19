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ONLINE: Turecko - Paraguay. Oba celky na úvod MS padly, kdo uspěje nyní?

Turečtí fotbalisté proti Austrálii na MS
Turečtí fotbalisté proti Austrálii na MSZdroj: ČTK / Darryl Dyck
Fotbalisté Austrálie slaví triumf na MS proti Turecku
Nestory Irankunda z Austrálie otevřel skóre proti Turecku
Nestory Irankunda z Austrálie otevřel skóre proti Turecku
Connor Metcalfe slaví trefu do sítě Turecka
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
USA porazily na MS Paraguay vysoko 4:1
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Na fotbalovém mistrovství světa se ve skupině D hrají druhé zápasy. Turecko po prohře s Australany (0:2) touží na mundialu po prvních bodech a vyzývá Paraguay, která podlehla v úvodním duelu domácím USA (1:4). Kdo si z těchto celků připíše první body do tabulky? Zápas startuje v 5:00 SEČ a vy jej sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

MS 2026 · PREDIKCE
20. 6. 2026 · 05:00
Turecko
vs
Paraguay
45%
25%
30%
Skupina DxG 1.51 – 1.14
Predikce aktualizována: 19. 6. 2026 22:10
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1USA11004:13
2Austrálie11002:03
3Turecko10010:20
4Paraguay10011:40

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