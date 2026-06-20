Turecko - Paraguay 0:1. Konec na MS pro poražené, rychlý gól i nevyužitá přesilovka
Nečekaná blamáž! Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off. O výhře jihoamerického celku v San Francisku rozhodl už po 64 sekundách Matías Galarza, jenž tak o šest sekund překonal nejrychlejší trefu tohoto turnaje, kterou vsítil o pár hodin dříve Maročan Saibárí v zápase se Skotskem. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna, který si zakryl ústa v konverzaci se soupeřem a podle nového pravidla viděl červenou kartu.
Turecko na závěr skupiny vyzve v pátek ve 4:00 SELČ v Los Angeles domácí USA, které už mají po dvou výhrách zajištěn postup do play off. Ve stejném čase se v San Francisku odehraje i duel Austrálie s Paraguayí.
Zápas začal pro favorizované Turky šokem. Ještě než se stihli zformovat do očekávaného ofenzivního seskupení, ztratili na poloviny hřiště míč, Jihoameričané se po dvou rychlých nahrávkách dostali před pokutové území a záložník Atlanty Galarza zamířil přesně k tyči. Nejrychlejší gól šampionátu byl na světě.
Turci se však brzo otřepali a rychle převzali taktovku duelu do svých rukou, ale houževnatá obrana Paraguaye je do větších příležitostí nepouštěla. Do první možnosti se dostal po čtvrthodině hry Güler, ovšem hvězda Realu Madrid branku přestřelila.
První turecký gól visel ve vzduchu ve 35. minutě, kdy po trestném kopu Calhanoglua hlavičkoval Müldür s pomoci teče do tyče a břevna.
Nové pravidlo v praxi
V nastavení poločasu uplatnil salvadorský sudí nové pravidlo, platné od tohoto mistrovství. Almirón si při diskusi s Müldürem zakryl ústa, rozhodčí si tuto skutečnost ověřil u videa a paraguayskému záložníkovi ukázal za nesportovní chování červenou kartu.
Turecká herní převaha z první půle tak dostala ještě další výhodu v podobě jednoho hráče navíc. Jenže jejich stereotypní hra narážela na stále pevný obranný val, Turci jen velmi těžko hledali skulinky v pevné paraguayské defenzivě.
Po hodině hry pálil z voleje Calhanoglu, brzy po něm to zkoušel zdálky Demiral, hlavičkou posléze střídající Gül. Tlak evropského týmu stoupal, ale stále narážel i na vlastní neschopnost vyzrát na tuhý blok soupeře.
V závěru permanentní tlak Turecka gradoval, dvakrát se dostal do šance střídající Uzun a Kökcü, v nastavení hlavičkoval těsně vedle Demiral, ale kýžený gól postupové naděje nedal nikdo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0