Experti o české hře i Koubkově hodnocení: Pění se mi krev. Jak to může říct?!
Česká reprezentace není na mistrovství světa v dobré situaci. Po remíze 1:1 s JAR potřebuje národní tým porazit domácí Mexiko, jinak pro něj turnaj skončí už ve skupině. Rozpaky navíc vyvolaly i výroky trenéra Miroslava Koubka... Oslovili jsme tři experty a fotbalové osobnosti, jak vidí dosavadní účinkování českých fotbalistů na MS. Odpovídali na dvě otázky. Program MS ve fotbale 2026 >>>
1. Souhlasíte s hodnocením Miroslava Koubka?
2. Je tohle výkonnostní strop současné české reprezentace?
František Straka
účastník MS 1990, bývalý trenér reprezentace
1. Pění mi krev
„Pokud trenér Koubek po zápase říkal, že výkon byl dobrej... Víte co, dobře je ve škole za tři, a to prostě nestačí. Pro mě to bylo málo. Začátek byl sice kvalitní, dali jsme rychlý gól, herní projev se oproti prvnímu utkání totálně změnil, jenže pak to zase spadlo do letargie bez pohybu, bez důrazu, bez momentu překvapení a jakékoliv kombinace. Jen se nakopávaly balony, což je od našeho mančaftu strašně málo. Přitom za stavu 1:0 jsme měli do soupeře bouchat, ale místo toho jsme se lekli a chtěli jsme bránit těsnou výhru. Z toho mi pění krev. Ale nevím, jaké byly pokyny.“
2. Zaráží mě malé sebevědomí
„Rozhodně to není náš strop, stoprocentně máme na mnohem víc. Všechny ostatní mančafty na turnaji nemají problém v situacích jeden na jednoho, umí kombinovat, udržet balon a dostat se v hojném počtu do šestnáctky. To u nás chybí. Nejvíc mě zaráží naše malé sebevědomí, protože máme kvalitní hráče a mohli bychom hrát lepší fotbal, ale pořád na něco čekáme a chceme bránit. Máme tu kluky ostřílené z evropských soutěží, jako je Patrik Schick, ale my ho na hřišti vůbec nevyužíváme. Připadá mi, že tam chybí větší náboj, v nejdůležitějším zápase musí být cítit zápal.“
David Kobylík
mistr Evropy do 21 let, expert Sportu
1. Neodpovídá realitě
„Nesouhlasím, samozřejmě že ne. Byli jsme lepší patnáct minut, ale zápas trvá devadesát. Jak může trenér říct, že hra byla oukej, když jsme byli šedesát minut horší? Druhou půli jsme zalezli do bloku, protože jsme nechtěli hrát. Jihoafričané přitom byli k poražení, jejich taktická vyspělost byla strašná – měli roztažené hřiště a dostupování bylo nulové. Jenže individuálně byli lepší než my. Nakonec nám došly síly, naštěstí v závěru ťapal i soupeř. Hodnocení trenéra Koubka za mě absolutně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti.“
2. Nalháváme si, jak jsme dobří
„Určitě. Možná máme na lepší hru, pokud budeme aktivní, ale je to risk. Vadí mi, že laická veřejnost je neustále přesvědčovaná, jací jsme bombarďáci. Vychází to z toho, že jsme fanoušci, ne realisti. Jako fanda můžu tvrdit, že uděláme devět bodů, ale jako expert jsem pro Sport řekl, že získáme maximálně dva. Je potřeba si nalít čistého vína. Že jsme s touto hrou postoupili na MS, je obrovský úspěch. Klobouk dolů. Ale furt si nalháváme, jak jsme dobří. Udělejme si raději rating našich hráčů a ostatních. Kdo si myslí, že budeme soupeře jako Mexiko nebo Jižní Korea běžně porážet, nežije v realitě.“
Petr Ruman
trenér, expert Sportu
1. Pasivní až ustrašení
„Jsou tu dva úhly pohledu. Trenér má nachystaný zápasový plán, a pokud ho hráči plnili, tak se dá pochopit pozitivní hodnocení. Já ale ten plán neznám a čistě z fanouškovského pohledu za mě ten zápas určitě pozitivní nebyl. Hrozně mi vadilo, jak jsme po vstřeleném gólu začali být pasivní, až ustrašení. Úplně zbytečně jsme nechali Jihoafričany hrát. Náš způsob hry se mi vůbec nelíbil a jsem obrovsky zklamaný. Musíme se soustředit na naše silné stránky – týmovost, defenzivní práci a standardní situace. U toho mělo tohle mužstvo zůstat.“
2. Chci vidět odvahu
„Fotbalově vyspělým zemím se teď bohužel rovnat nemůžeme. Pokud jde o technické dovednosti, hru pod tlakem nebo práci v poslední třetině, tak s tím naši hráči bohužel mají problém. Spoluhráče na míči často necháváme vyhladovět nedostatečnou nabídkou. Na druhou stranu co se týče fyzické a mentální připravenosti, tak nechci věřit, že je tohle náš strop. Tohle mužstvo to může soupeři znechutit mnohem víc důslednou a agresivní obranou, kvalitním presinkem a bleskovým přepínáním po zisku. Není potřeba zdlouhavé držení míče. Já chci vidět odvážný národní tým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1