Kuriózní moment: sudí v křeči během zápasu MS. Pomohl gel a šťáva z nakládaných okurek
Ve třetí minutě nastavení zápasu mistrovství světa USA – Austrálie (2:0) se k zemi svalil ten nejméně očekávaný účastník duelu. Rozhodčí Felix Zwayer dostal křeče. Za minutu už se mohlo pokračovat poté, co mu pomoc poskytli dva hráči a čtvrtá rozhodčí. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>
Americký útočník Folarin Balogun a australský záložník Aiden O'Neill dali pětačtyřicetiletému německému sudí klasickou první pomoc – špičku chodidla tlačili proti natažené noze. Za chvíli přiběhla i čtvrtá sudí Katia Garciová z Mexika. Ta mu podle médií přinesla energetický gel a pickle juice, což je v podstatě lák z nakládaných okurek.
Jedná se o vysoce efektivní doplněk stravy proti svalovým křečím. Pijí ho elitní fotbalisté, tenisté (např. Carlos Alcaraz) i hokejisté. Dnes se už dokonce vyrábí průmyslově jako specializovaný sportovní iontový nápoj prodávaný v malých lahvičkách. Podle posledních studií – a jiné nemáme – pomáhá ulevit od křečí o čtyřicet procent rychleji než voda.
Utkání se hrálo v pravé poledne amerického času, ovšem nepanovaly drastické podmínky: bylo 26 stupňů s vlhkostí 45 procent. A ještě na doplnění, sudí v průměru během duelu naběhá deset až dvanáct kilometrů. To je leckdy víc než hráči.
Možná proto Zwayera chytly křeče. Přibližně po minutě a dalších protahovacích cvicích už se postavil na nohy a zápas dokončil.
Zwayer je považován za elitního německého sudího, pískal například semifinále EURO 2024 mezi Anglií a Nizozemskem. Může se ale stát, že tento zdravotní výpadek bude mít vliv na jeho další nasazování.