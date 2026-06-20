Předplatné

Kuriózní moment: sudí v křeči během zápasu MS. Pomohl gel a šťáva z nakládaných okurek

Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečíZdroj: ČTK
Felix Zwayer v diskuzi s Američanem Antoneem Robinsonem
Problémy sudího Felixe Zwayera
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Sudí Felix Zwayer bojoval v duelu USA - Austrálie s křečí
Strkanice v závěru duelu USA - Austrálie
Alex Freeman se raduje z gólu
Fotbalisté USA slaví gól proti Austrálii na MS
14
Fotogalerie
Ondřej Škvor
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Ve třetí minutě nastavení zápasu mistrovství světa USA – Austrálie (2:0) se k zemi svalil ten nejméně očekávaný účastník duelu. Rozhodčí Felix Zwayer dostal křeče. Za minutu už se mohlo pokračovat poté, co mu pomoc poskytli dva hráči a čtvrtá rozhodčí. Postupová matematika na MS 2026 ZDE >>>

Americký útočník Folarin Balogun a australský záložník Aiden O'Neill dali pětačtyřicetiletému německému sudí klasickou první pomoc – špičku chodidla tlačili proti natažené noze. Za chvíli přiběhla i čtvrtá sudí Katia Garciová z Mexika. Ta mu podle médií přinesla energetický gel a pickle juice, což je v podstatě lák z nakládaných okurek.

Jedná se o vysoce efektivní doplněk stravy proti svalovým křečím. Pijí ho elitní fotbalisté, tenisté (např. Carlos Alcaraz) i hokejisté. Dnes se už dokonce vyrábí průmyslově jako specializovaný sportovní iontový nápoj prodávaný v malých lahvičkách. Podle posledních studií – a jiné nemáme – pomáhá ulevit od křečí o čtyřicet procent rychleji než voda.

Utkání se hrálo v pravé poledne amerického času, ovšem nepanovaly drastické podmínky: bylo 26 stupňů s vlhkostí 45 procent. A ještě na doplnění, sudí v průměru během duelu naběhá deset až dvanáct kilometrů. To je leckdy víc než hráči.

Možná proto Zwayera chytly křeče. Přibližně po minutě a dalších protahovacích cvicích už se postavil na nohy a zápas dokončil.

Zwayer je považován za elitního německého sudího, pískal například semifinále EURO 2024 mezi Anglií a Nizozemskem. Může se ale stát, že tento zdravotní výpadek bude mít vliv na jeho další nasazování.

KonecLIVE
20

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů