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Nizozemsko - Švédsko 5:1. Oranžová demolice! Vysokou výhru řídili Brobbey a Gakpo

Kapitán Nizozemska Virgil Van Dijk slaví gól se spoluhráčem z Liverpoolu Cody Gakpem
Kapitán Nizozemska Virgil Van Dijk slaví gól se spoluhráčem z Liverpoolu Cody GakpemZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Anthony Elagna snížil na 1:4 z pohledu Švédska
Anthony Elagna snížil na 1:4 z pohledu Švédska
Závar před nizozemskou brankou
Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Tvrdý souboj o míč v utkání Nizozemska se Švédskem
Tvrdý souboj o míč v utkání Nizozemska se Švédskem
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Fotbalisté Nizozemska zvítězili 5:1 nad Švédskem a na mistrovství světa zaznamenali první výhru. O triumf se postarali dvěma góly útočníci Brian Brobbey a Cody Gakpo, kteří se stali druhými dvougólovými střelci v jednom zápase v nizozemské historii na MS. Jedinými dosud byli Robin van Persie a Arjen Robben: podařilo se jim to proti Španělsku v roce 2014 v Brazílii. Pátou branku přidal v závěru střídající Crysencio Summerville. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Nizozemští dvougóloví střelci si porci rozdělili do obou poločasů. Brobbey skóroval dvakrát v úvodních 17 minutách, Gakpo v první desetiminutovce druhé půle. Tři branky padly po přízemních centrech ze stran, na jejichž koncích útočníci zakončovali z prvního dotyku. Dvě asistence měl krajní bek Dumfries. Druhý Gakpův gól a závěrečná Summervillova trefa byly po individuálních akcích.

Švédové si za celý zápas vypracovali 16 střel a Nizozemce přestříleli, ale ze všech ran se ujala jen od střídajícího Elangy. Křídelník Newcastlu se trefil po hodině hry, zakončil rychlý protiútok. Ke gólu měl blízko i Gyökeres, ale všechny tři přímé střely na branku mu vždy pohotově zlikvidoval brankář Verbruggen, který svůj nejtěžší zákrok předvedl v nastavení prvního poločasu při Ayariho střele zpoza vápna.

Nizozemsko dnes překonalo dva rekordy. Má čtrnáctý zápas bez porážky v základní hrací době po sobě a celkově osmnáctý v řadě ve skupinové fázi. Zároveň se svěřenci trenéra Ronalda Koemana stali osmým týmem, který na MS překročil hranici 100 vstřelených gólů.

Nizozemci uzavřou skupinu v pátek v 1:00 SELČ v Kansasu proti Tunisku. Ve stejný čas se Švédsko utká s Japonskem.

KonecLIVE
51

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Švédsko21016:63
3Japonsko10102:21
4Tunisko10011:50

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