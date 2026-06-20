ONLINE: Nizozemsko - Švédsko 2:0. Brobbey dvěma góly v úvodu zaskočil Skandinávce
Druhé hrací kolo mistrovství světa čeká i týmy ve skupině F. Nizozemci na úvod šampionátu remizovali s Japonskem 2:2 a proti Švédsku budou chtít zapsat důležité tři body. Švédové v prvním duelu zdemolovali Tunisko 5:1 a výrazně nakročili za postupem do vyřazovací fáze. Nyní je čeká silný evropský soupeř. Kdo se bude radovat v atraktivním střetnutí? Utkání sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švédsko
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Nizozemsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0