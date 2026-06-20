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ONLINE: Nizozemsko - Švédsko 3:0. Oranje zvýšili hned v úvodu druhého poločasu

Nizozemská radost po brance do sítě Švédska
Nizozemská radost po brance do sítě ŠvédskaZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Nizozemci měli během prvních 17 minut hned dvakrát důvod k radosti
Tvrdý souboj o míč v utkání Nizozemska se Švédskem
Tvrdý souboj o míč v utkání Nizozemska se Švédskem
Tvrdý souboj o míč v utkání Nizozemska se Švédskem
Brian Brobbey střílí gól do sítě Švédska
Skóre proti Švédsku otevřel Brobbey
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Druhé hrací kolo mistrovství světa čeká i týmy ve skupině F. Nizozemci na úvod šampionátu remizovali s Japonskem 2:2 a proti Švédsku budou chtít zapsat důležité tři body. Švédové v prvním duelu zdemolovali Tunisko 5:1 a výrazně nakročili za postupem do vyřazovací fáze. Nyní je čeká silný evropský soupeř. Kdo se bude radovat v atraktivním střetnutí? Utkání sledujte ONLINE na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Švédsko11005:13
2Japonsko10102:21
3Nizozemsko10102:21
4Tunisko10011:50

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