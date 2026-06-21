Ekvádor - Curacao 0:0. Senzace pro nejmenší zemi na MS, gólman pochytal PATNÁCT střel
Fotbalisté Ekvádoru a Curacaa se v utkání mistrovství světa v Kansas City rozešli bez branek a o tom, kdo ve skupině E doprovodí do vyřazovací fáze Německo, rozhodne až poslední kolo. Nejmenší země na turnaji se postarala o senzaci, při níž byl hlavním hrdinou brankář Eloy Room. Program MS ve fotbale ZDE >>>
Gólman Curacaa zneškodnil patnáct střel a málem vyrovnal rekord historie světových šampionátů. Jen Američan Tim Howard v roce 2014 v utkání s Belgií měl ještě o jeden úspěšný zákrok víc, ale to se hrálo prodloužení a porážce nezabránil.
Před závěrečným dějstvím je v nejlepší pozici Pobřeží slonoviny, jemuž bude ve čtvrtek od 22.00 SELČ v zápase s Curacaem stačit remíza. V souběžně hraném utkání nastoupí v New Yorku Ekvádor proti Německu.
V Kansas City se zrodila druhá bezbranková remíza na turnaji a podobně jako Kapverdy v utkání se Španělskem se o ni postaral outsider. Tým z 82. místa žebříčku FIFA, reprezentant ostrova, který má jen 156 tisíc obyvatel, získal první bod na mistrovství světa a na rozdíl od sousedního Haiti je stále ve hře.
V hledišti mu držela palce i nizozemská královská rodina, neboť země je součástí království. A zažila podobnou radost jako o několik hodin dříve při pěti gólech „Oranje“ proti Švédsku v Houstonu.
Nizozemský kouč Dick Advocaat po sedmibrankovém debaklu od Německa udělal dvě změny. Vpředu nechal jen jednoho útočníka Locandu a posílil defenzívu obráncem navíc. Také ekvádorská sestava se změnila jen dvakrát a byla naopak laděna ofenzivněji. Poprvé naskočila jedna z největších hvězd týmu - Estupiňán z AC Milán.
Preciado blízko vítězné brance
Hned ve třetí minutě šel Valencia sám na brankáře, ale Room mu zaokrouhlit počet branek v ekvádorské reprezentaci na padesát nedovolil. Šestatřicetiletý útočník, který hraje už na třetím světovém šampionátu, ho znovu prověřil po dvaceti minutách a celkem vypálil sedm střel.
Ale do šancí se překvapivě dostával i soupeř a ekvádorská obrana, v níž se sešli finalisté Ligy mistrů Pacho z PSG a Hincapié z Arsenalu, se nenudila. Jen poněkud zbrklé zakončení způsobilo, že outsider nešel do vedení.
Brankář Room, který chytá v FC Miami jen druhou americkou ligu, už v prvním poločase zneškodnil šest pokusů a i po změně stran udržel čisté konto. Nezaskočil ho ani Moisés Caicedo střelou z dálky v 50. minutě, ani Plata a Valencia hlavičkami z bezprostřední blízkosti. Po hodině hry se vytáhl i jeho protějšek Galindez, když zlikvidoval dvě slepené střely Comenencii a Locadii.
Ekvádorci drželi míč 75 procent hrací doby, zasypali soupeřovu branku 27 střelami, ale gól dát nedokázali. Nejblíž k tomu byl exsparťan Preciado, který v závěru vyběhl na trávník a málem rozhodl. V poslední minutě základní hrací doby jeho centr skončil na břevně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Ekvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1