ONLINE: Ekvádor - Curacao. Souboj poražených ve skupině E, kdo získá první body?
Jeden z černých koňů fotbalového mistrovství světa Ekvádor nastupuje v noci na neděli proti maličkému Curacau. Jihoameričané v prvním utkání nečekaně podlehli Pobřeží slonoviny 0:1, s karibským outsiderem by tak rádi připsali tři body a přiblížili se postupu ze skupiny E. Duel od 2.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale ZDE>>>
Ekvádor
vs
Curaçao
64%
17%
19%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0