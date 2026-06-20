Předplatné

ONLINE: Ekvádor - Curacao. Souboj poražených ve skupině E, kdo získá první body?

Angelo Preciado v národním dresu
Angelo Preciado v národním dresuZdroj: SOPA Images/ Profimedia
Enner Valencia
Hráčí Curacaa
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Jeden z černých koňů fotbalového mistrovství světa Ekvádor nastupuje v noci na neděli proti maličkému Curacau. Jihoameričané v prvním utkání nečekaně podlehli Pobřeží slonoviny 0:1, s karibským outsiderem by tak rádi připsali tři body a přiblížili se postupu ze skupiny E. Duel od 2.00 sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS ve fotbale ZDE>>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
21. 6. 2026 · 02:00
Ekvádor
vs
Curaçao
64%
17%
19%
Skupina ExG 1.89 – 0.76
Predikce aktualizována: 20. 6. 2026 23:25
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Německo11007:13
2Pobřeží slonoviny11001:03
3Ekvádor10010:10
4Curaçao10011:70

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů