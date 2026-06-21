Německo - Pobřeží slonoviny 2:1. Otočka a žolík Undav láme rekordy: za 56 minut u 5 gólů!
Nepříznivé skóre v poločase dělalo německým fanouškům starosti. Proti Pobřeží Slonoviny prohrával výběr trenéra Juliana Nagelsmanna 0:1 ještě v 60. minutě a v tu chvíli ukázal kouč na útočníka Denize Undava, který dvěma zásahy otočil výsledek na 2:1 pro favorita a zajistil Německu postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Forvard Stuttgartu tak prožívá snový mundial a s bilancí 3+2 je nejproduktivnějším hráčem turnaje. Odehrál přitom pouhých 56 minut. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
V obou zápasech začínal na lavičce, ale hodně hlasitě si říká o místo v základní sestavě. Proti Curaçau dostal k dispozici Deniz Undav 26 minut a od té chvíle se přímo podílel na všech třech brankách ve zbytku duelu. Němci tak slavili vysoké vítězství 7:1.
O necelý týden později dostal složitější úkol – prolomit defenzivu do té chvíle nezdolného Pobřeží Slonoviny. Žádný problém. Už za osm minut slavil vyrovnání, když si naběhl na perfektní centr od Nadiema Amiriho a levačkou z voleje poslal balon pod břevno. Ani remíza by však pro čtyřnásobné mistry světa nebyla dost, hnali se za výhrou a opět se obrátili na extrémně produktivního žolíka.
Už běžela čtvrtá minuta nastavení, když Felix Nmecha narýsoval dokonalou kolmici skrz řady, Undav zalepil balon a druhým dotekem ho levačkou napálil do sítě. Seběhl se kolem něj celý tým a i po závěrečném hvizdu byl pochopitelně v centru oslav.
Není divu, jeho produktivita je zcela ohromující. Na mistrovství světa už se podílel na pěti brankách a na gól nebo asistenci potřebuje v průměru 11 minut. Sluší se dodat, že oficiální statistiky nepočítají nastavený čas, který by tuto bilanci mírně zhoršil, ale stále jde o zcela absurdní čísla. Pět gólů na mundialu například nezvládla celá Česká republika za všech pět zápasů v samostatné historii země.
Po zápase Německa se tak Undav vyhoupl do čela tabulky střelců severoamerického šampionátu, kde se dělí s třígólovými kolegy Lionelem Messim a Jonathanem Davidem. V „kanadském bodování“ pak kraluje osamoceně.
Bez přehánění předvádí nejlepší show z pozice žolíka, jakou mistrovství světa pamatuje. Na pěti brankách se z lavičky podílel pouze Roger Milla v roce 1990. (Statistiky sahají do roku 1966). Undav tedy dokázal vyrovnat rekord absolutní historické maximum za pouhá dvě kola.
Pokud se však má v tomto ohledu osamostatnit, musel by z lavičky naskakovat i dál, což vzhledem k úžasné formě a produktivitě možná nebude možné. Německo si jen těžko může dovolit nechávat spasitele i dál na lavičce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0