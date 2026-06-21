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Německo - Pobřeží slonoviny 2:1. Otočka a žolík Undav láme rekordy: za 56 minut u 5 gólů!

Deniz Undav (vpravo) vstřelil oba góly Němců
Deniz Undav (vpravo) vstřelil oba góly NěmcůZdroj: ČTK
Německá radost po vítězném gólu Denize Undava
Kessie slaví gól do sítě Německa
Deniz Undav zatím na MS plní roli německého žolíka skvěle
Kai Havertz v zápase proti Pobřeží slonoviny
Kessieho gól otevřel skóre zápasu
Denis Undav (vpravo) vstřelil vyrovnávací gól Němců
Kai Havertz v zakončení proti Pobřeží slonoviny
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iSport.cz, ČTK
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Nepříznivé skóre v poločase dělalo německým fanouškům starosti. Proti Pobřeží Slonoviny prohrával výběr trenéra Juliana Nagelsmanna 0:1 ještě v 60. minutě a v tu chvíli ukázal kouč na útočníka Denize Undava, který dvěma zásahy otočil výsledek na 2:1 pro favorita a zajistil Německu postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Forvard Stuttgartu tak prožívá snový mundial a s bilancí 3+2 je nejproduktivnějším hráčem turnaje. Odehrál přitom pouhých 56 minut. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

V obou zápasech začínal na lavičce, ale hodně hlasitě si říká o místo v základní sestavě. Proti Curaçau dostal k dispozici Deniz Undav 26 minut a od té chvíle se přímo podílel na všech třech brankách ve zbytku duelu. Němci tak slavili vysoké vítězství 7:1.

O necelý týden později dostal složitější úkol – prolomit defenzivu do té chvíle nezdolného Pobřeží Slonoviny. Žádný problém. Už za osm minut slavil vyrovnání, když si naběhl na perfektní centr od Nadiema Amiriho a levačkou z voleje poslal balon pod břevno. Ani remíza by však pro čtyřnásobné mistry světa nebyla dost, hnali se za výhrou a opět se obrátili na extrémně produktivního žolíka.

Už běžela čtvrtá minuta nastavení, když Felix Nmecha narýsoval dokonalou kolmici skrz řady, Undav zalepil balon a druhým dotekem ho levačkou napálil do sítě. Seběhl se kolem něj celý tým a i po závěrečném hvizdu byl pochopitelně v centru oslav.

Není divu, jeho produktivita je zcela ohromující. Na mistrovství světa už se podílel na pěti brankách a na gól nebo asistenci potřebuje v průměru 11 minut. Sluší se dodat, že oficiální statistiky nepočítají nastavený čas, který by tuto bilanci mírně zhoršil, ale stále jde o zcela absurdní čísla. Pět gólů na mundialu například nezvládla celá Česká republika za všech pět zápasů v samostatné historii země.

Po zápase Německa se tak Undav vyhoupl do čela tabulky střelců severoamerického šampionátu, kde se dělí s třígólovými kolegy Lionelem Messim a Jonathanem Davidem. V „kanadském bodování“ pak kraluje osamoceně.

Bez přehánění předvádí nejlepší show z pozice žolíka, jakou mistrovství světa pamatuje. Na pěti brankách se z lavičky podílel pouze Roger Milla v roce 1990. (Statistiky sahají do roku 1966). Undav tedy dokázal vyrovnat rekord absolutní historické maximum za pouhá dvě kola.

Pokud se však má v tomto ohledu osamostatnit, musel by z lavičky naskakovat i dál, což vzhledem k úžasné formě a produktivitě možná nebude možné. Německo si jen těžko může dovolit nechávat spasitele i dál na lavičce.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Německo22009:26
2Pobřeží slonoviny21012:23
3Ekvádor10010:10
4Curaçao10011:70

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