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ONLINE: Německo - Pobřeží slonoviny 0:1. Šok v boji o první místo, Afričané překvapivě vedou

Kessie slaví gól do sítě Německa
Kessie slaví gól do sítě NěmeckaZdroj: ČTK/AP Photo
Kai Havertz v zápase proti Pobřeží slonoviny
Kessieho gól otevřel skóre zápasu
Kai Havertz v zakončení proti Pobřeží slonoviny
Kimmich v souboji s Diomandem
Německo a Pobřeží slonoviny v souboji o první místo ve skupině
Německo a Pobřeží slonoviny v souboji o první místo ve skupině
Fotbalisté Německa
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Po dominantním výkonu proti karibskému trpaslíkovi z Curacaa (7:1) čeká německé fotbalisty na mistrovství světa těžší výzva. Proti souboru kouče Juliana Nagelsmanna stojí nevyzpytatelný tým Pobřeží Slonoviny. Sloni na úvod šampionátu porazili Ekvádor 1:0. Oba soupeři si výhrou mohou předčasně zajistit místo ve vyřazovací fázi turnaje. Zápas hraný v kanadském Torontu sledujte ONLINE od 22:00 na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Německo11007:13
2Pobřeží slonoviny11001:03
3Ekvádor10010:10
4Curaçao10011:70

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