ONLINE: Německo - Pobřeží slonoviny 0:1. Šok v boji o první místo, Afričané překvapivě vedou
Po dominantním výkonu proti karibskému trpaslíkovi z Curacaa (7:1) čeká německé fotbalisty na mistrovství světa těžší výzva. Proti souboru kouče Juliana Nagelsmanna stojí nevyzpytatelný tým Pobřeží Slonoviny. Sloni na úvod šampionátu porazili Ekvádor 1:0. Oba soupeři si výhrou mohou předčasně zajistit místo ve vyřazovací fázi turnaje. Zápas hraný v kanadském Torontu sledujte ONLINE od 22:00 na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|1
|1
|0
|0
|7:1
|3
|2
Pobřeží slonoviny
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
Ekvádor
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1:7
|0