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ONLINE: Německo - Pobřeží Slonoviny. Boj o prvenství ve skupině, uspěje evropský favorit?

Fotbalisté Německa
Fotbalisté NěmeckaZdroj: Eric Smith/ AP Photo
Němci Kai Havertz a Jamal Musiala slaví gól
Serge Aurier (vlevo) se snaží zastavit Ademolu Lookmana z Nigérie
Pobřeží slonoviny porazily Ekvádor na MS
Pobřeží slonoviny porazily Ekvádor na MS
Pobřeží slonoviny porazily Ekvádor na MS
Pobřeží slonoviny porazily Ekvádor na MS
Nicolas Pépé a Elye Wahi (vpravo) po zahozené šanci
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Po dominantním výkonu proti karibskému trpaslíkovi z Curacaa (7:1) čeká německé fotbalisty na mistrovství světa těžší výzva. Proti souboru kouče Juliana Nagelsmanna stojí nevyzpitatelný tým Pobřeží Slonoviny. Sloni na úvod šampionátu porazili Ekvádor 1:0. Oba soupeři si výhrou mohou předčasně zajistit místo ve vyřazovací fázi turnaje. Zápas hraný v kanadském Torontu sledujte ONLINE od 22:00 na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Německo11007:13
2Pobřeží slonoviny11001:03
3Ekvádor10010:10
4Curaçao10011:70

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