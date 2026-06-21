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ONLINE: Tunisko - Japonsko 0:1. Favorit jde bleskově do vedení, trefil se Kamada

Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti TuniskuZdroj: ČTK / AP / Matias Delacroix
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada střílí gól proti Tunisku
Daiči Kamada střílí gól proti Tunisku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Japonska by ve skupině F po remíze s Nizozemskem (2:2) rádi porazili Tunisko a zvýšili tak své šance na postup do vyřazovacích bojů mistrovství světa. Tunisané po vysoké prohře 1:5 se Švédskem naopak bojují o život a musí bezpodmínečně bodovat, pokud se chtějí vyhnout vypadnutí ve skupině. Jubilejní tisíce utkání v historii světového šampionátu sledujte od 6.00 ONLINE na webu iSport. Program MS naleznete ZDE >>>

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01

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Švédsko21016:63
3Japonsko10102:21
4Tunisko10011:50

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