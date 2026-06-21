ONLINE: Tunisko - Japonsko 0:1. Favorit jde bleskově do vedení, trefil se Kamada
Fotbalisté Japonska by ve skupině F po remíze s Nizozemskem (2:2) rádi porazili Tunisko a zvýšili tak své šance na postup do vyřazovacích bojů mistrovství světa. Tunisané po vysoké prohře 1:5 se Švédskem naopak bojují o život a musí bezpodmínečně bodovat, pokud se chtějí vyhnout vypadnutí ve skupině. Jubilejní tisíce utkání v historii světového šampionátu sledujte od 6.00 ONLINE na webu iSport. Program MS naleznete ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|3
Japonsko
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Tunisko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0