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ONLINE: Tunisko - Japonsko 0:2. Favorité z protiútoku navyšují vedení, trefil se Ueda

Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
Ayase Ueda se raduje z branky proti TuniskuZdroj: ČTK / AP / Matias Delacroix
Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
Ayase Ueda se raduje z branky proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
Daiči Kamada slaví gól proti Tunisku
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Japonska by ve skupině F po remíze s Nizozemskem (2:2) rádi porazili Tunisko a zvýšili tak své šance na postup do vyřazovacích bojů mistrovství světa. Tunisané po vysoké prohře 1:5 se Švédskem naopak bojují o život a musí bezpodmínečně bodovat, pokud se chtějí vyhnout vypadnutí ve skupině. Jubilejní tisíce utkání v historii světového šampionátu sledujte od 6.00 ONLINE na webu iSport. Program MS naleznete ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Švédsko21016:63
3Japonsko10102:21
4Tunisko10011:50

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