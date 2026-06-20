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ONLINE: Tunisko - Japonsko. Afričané potřebují bodovat, soupeř by rád nakročil k postupu

Japonci vyjádřili podporu kapitánovi Wataru Endovi, který přišel o MS
Japonci vyjádřili podporu kapitánovi Wataru Endovi, který přišel o MSZdroj: Profimedia
Tunisko na úvod MS dostalo příděl od Švédska
Ao Tanakam, záložník Japonska
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Japonska by ve skupině F po remíze s Nizozemskem (2:2) rádi porazili Tunisko a zvýšili tak své šance na postup do vyřazovacích bojů mistrovství světa. Tunisané po vysoké prohře 1:5 se Švédskem naopak bojují o život a musí bezpodmínečně bodovat, pokud se chtějí vyhnout vypadnutí ve skupině. Jubilejní tisíce utkání v historii světového šampionátu sledujte od 6.00 ONLINE na webu iSport. Program MS naleznete ZDE>>>

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MS 2026 · PREDIKCE
21. 6. 2026 · 06:00
Tunisko
vs
Japonsko
21%
20%
60%
Skupina FxG 0.83 – 1.82
Predikce aktualizována: 20. 6. 2026 23:25
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko21107:34
2Švédsko21016:63
3Japonsko10102:21
4Tunisko10011:50

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