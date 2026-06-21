Tunisko - Japonsko 0:4. Afričané přišli o naději, na MS skončí po skupině. Dvakrát pálil Ueda
V tisícím zápase v historii světových šampionátů podlehli fotbalisté Tuniska 0:4 Japonsku a po dvou porážkách přišli o šanci na postup. Nepomohl jim ani nový trenér Hervé Renard, který po debaklu se Švédy 1:5 vystřídal francouzského krajana Sabriho Lamouchiho. Japonci mají ve skupině F čtyři body stejně jako Nizozemci. Program MS naleznete ZDE >>>
Japonci rozložili své čtyři góly rovnoměrně do obou poločasů. Dvakrát se prosadil Ajase Ueda, jednou Daiči Kamada a Džunja Itó. Se čtyřmi body jsou blízko postupu do play off.
Trenér Renard udělal v tuniské sestavě tři změny včetně brankářského postu, africký tým ale musel čelit od prvních minut náporu Japonců a už ve čtvrté minutě ho korunovali gólem. Po rychlém přenesení hry se míč dostal na malé vápno, kde ho do sítě sklepl Kamada. Záložník Crystal Palace se prosadil podruhé na tomto MS.
Druhý japonský gól visel ve vzduchu, střele Tomijasua chyběly jen milimetry od toho, aby míč celým objemem přešel brankovou čáru. I tento moment charakterizoval herní dominanci asijského týmu v úvodní pasáži.
Po půlhodině se zdálo, že taktovku přebírají Tunisané, než po rychlém brejku napřáhl Ueda z hranice šestnáctky a útočník Feynoordu Rotterdam přesnou střelou k tyči navýšil vedení Japonců na dvě branky. Severoafrický celek se na dostřel Suzukiho branky v první půli vůbec nedostal, Japonci je svojí kreativní hrou nepustili ani do kombinace.
Tunisané potřebovali po přestávce něco ve své hře změnit, aby vyzráli na kompaktní obranný blok soupeře. Povedlo se jim to jen v dílčích segmentech, celkově se obraz dění nezměnil. Japonci kontrolovali průběh utkání, měli míč déle na svých kopačkách a v 69. minutě udeřili potřetí. Ito dostal do běhu skvělou přihrávku a sólo na Dahmána bez problémů proměnil.
O osudu zápasu bylo rozhodnuto. Japonci promítli svoji herní pohodu do čtvrtého gólu, poté co se po Sanuově centru podruhé prosadil Ueda. Skupinu zakončí Japonci v pátek od 01.00 SELČ duelem proti Švédům, Tunisko vyzve ve stejný čas Nizozemsko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Japonsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4
Tunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0