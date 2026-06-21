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Žebříček nejhorších zápasů na MS: česká skupina hned dvakrát, zápas proti JAR skoro na dně

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
Zklamaní Češi po remíze s JAR
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
Mexiko porazilo Jižní Koreu těsně 1:0
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iSport.cz, ham
MS fotbal 2026
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Fotbalové mistrovství světa je v plném proudu a v základních skupinách zuří boje o postupová místa. Rozšíření turnaje na 48 účastníků přineslo více zápasů a zážitků. Některé duely by však raději divák co nejrychleji vymazal z paměti. Renomovaný zahraniční server The Athletic dal dohromady seznam zápasů turnaje od těch nejhorších po ty nejlepší a nechybí v něm ani duely „české“ skupiny A. Na kolikátou pozici zařadili experti bitvu Česka proti JAR? A který zápas hodnotí jako vůbec nejhorší z dosavadní porce odehraných utkání? Program MS ve fotbale ZDE >>>

Žebříček aktuálně zahrnuje úvodních 32 utkání turnaje. První místo nepřekvapí, nejvíc bavila šestigólová přestřelka Anglie s Chorvatskem (4:2), druhý je dramatický střet Nizozemců s Japonskem (2:2).

Zahajovací český zápas proti Jižní Koreji se nachází na devatenácté příčce, úvod desítky nejméně atraktivních zápasů pak vypadá následovně: 

  • 23. místo: Katar - Švýcarsko 1:1, skupina B
  • 24. místo: Saúdská Arábie - Uruguay 1:1, skupina H
  • 25. místo: Belgie - Egypt 1:1, skupina G
  • 26. místo:  Německo - Curacao 7:1, skupina E
  • 27. místo: Kanada - Katar 6:0, skupina B

A co pětice těch vůbec nejhorších?

28. místo: Ghana - Panama 1:0, skupina L

Tenhle duel úplně zastínila skvělá show v bitvě Anglie proti Chorvatsku (4:2). Ghaňané v prvním poločase nevystřelili na branku, jejich soupeř to zvládl třikrát i přes to, že držel míč 64 % času. Od první bezbrankové remízy na šampionátu uchránil diváky Caleb Yirenkyi, který duel rozhodl v až v nastaveném čase.

29. místo: Kanada - Bosna 1:1, skupina B

Kanaďané rozjeli turnaj remízou 1:1 proti fotbalistům Bosny. U veškerého dění byl kapitán balkánského celku Sead Kolašinac. Nejprve asistoval na gól Lukiče, pak byl i u inkasovaného gólu svého týmu. Úvodní duel skupiny B nevidí zahraniční experti moc vysoko.

30. místo: Mexiko - JAR 2:0, skupina A

Mexičané šli do zápasu s velkou vervou, chtěli se předvést před domácím kotlem na aztéckém stadionu. Pod brankové úspěchy se podepsali Julián Quinones a Raúl Jiménez. Africký soupeř však hostitelům na první gól nahrál chybou brankáře Williamse a sám si vytvořil pouze slaboučkých 0,07 xG (očekávaných gólů). Kromě tří červených karet úvodní zápas turnaje moc vzrušení nepřinesl.

31. místo: Česko - JAR 1:1, skupina A

Skvělý start a poté šeď. Tak vypadal druhý duel českých fotbalistů na letošním MS. Svěřenci Miroslava Koubka sice rychle vedli po skvělé akci, kterou zakončil Michal Sadílek, ale kromě první desetiminutovky a záblesku na startu druhé půle už moc fotbalové krásy nepředvedli. Pragmatický nízký blok a strach o výsledek nakonec stačil na remízu 1:1 proti soupeři, který si ze hry nevytvořil skoro nic.

32. místo: Haiti - Skotsko 0:1, skupina C

Návrat evropského týmu na světovou scénu přinesl první triumf po šestatřiceti letech. Kromě toho diváci na Gillete Stadium viděli pouze čtyři střely směrem na branku a 44 faulů. O výhře favorita rozhodl v osmadvacáté minutě John McGinn. Kdo zápas neviděl naživo, asi rychle zapomene, že se odehrál.

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