Suchopárek o kritice z domova: Noviny nečtu, mám jen WhatsApp. Taktice se věnujeme akorát
PŘÍMO Z DALLASU | Sobota dopoledne. V Dallasu je o něco příjemněji, než v minulých dnech. I tak jsou hráči zpocení po jednom přeběhnutí hřiště. Vlhkost je obrovská. K médiím, ještě před startem přípravné fáze, dorazil na krátký rozhovor Jan Suchopárek. „Noviny nečtu, nemám ani sociální sítě,“ zakroutil hlavou po otázce, zda se k němu dostala drsná kritika z domoviny. Asistent trenéra se dotkl i diskutovaného tématu tréninkového procesu na mistrovství světa. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Už jste si detailně rozebrali zápas s Jihoafrickou republikou?
„Zápas jsme viděli několikrát. Hráči sice ještě nedostali kompletní informace, máme to v plánu až dnes (v sobotu) večer. Ale řekl bych, že se vyvíjelo v náš prospěch, podobně jako zápas s Koreou. Všichni cítíme, že jsme měli zápas dotáhnout do vítězného konce a tím si tu situaci, co se týče postupu, usnadnit. Určité pasáže jsme měli dobré, ale naše pasivita v některých fázích samozřejmě ideální nebyla. Na druhou stranu se tam objevilo víc kombinačních akcí a měli jsme i více šancí než v prvním utkání s Koreou.“
Byla pasivita způsobená zvolenou taktikou, nebo vás Jihoafrická republika zkrátka tak zatlačila, že jste jí nedokázali čelit?
„Nemyslím si, že by to byla úplně taktika. V tomhle počasí i lepší týmy, než jsme my, se občas zatáhnou do bloku. Soupeř pracoval možná aktivněji než my, ale je potřeba říct, že kromě jedné nebo dvou příležitostí si žádnou větší šanci nevytvořil. Bohužel se stalo, že v závěru přišla střela zblokovaná rukou, byla z toho penalta a soupeř vyrovnal. Měli jsme dát druhou branku, pak by se zápas určitě vyvíjel úplně jinak.“
Zaznamenal jste nekompromisní kritiku z domova?
„Já nečtu noviny.“
Ani sociální sítě nemáte?
„Nemám sociální sítě. Mám akorát WhatsApp. Nemám Instagram ani Facebook, klidně si to ověřte.“
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
To není třeba. David Jurásek nebyl vůbec připravený k zápasu. Končí pro něj šampionát?
„Ano, pro Davida patrně mistrovství světa končí. Jde o svalové zranění. Uvidíme, stále se řeší, zda zůstane s námi, nebo zda někoho dodatečně povoláme. Je to celkem čerstvé, takže to teď nechci hlouběji řešit, i když víme, že to nebude jednoduché. Zranil se při předzápasovém tréninku a je to škoda, protože patřil do základní sestavy. Všem nám je to moc líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní hráči jsou v pořádku. Dnes máme mužstvo rozdělené na dvě poloviny. Ti, co odehráli větší část zápasu, zůstali na hotelu, kde mají regenerační trénink, kolo a odpočinek. Ostatní hráči, kteří hráli méně než poločas, jsou tady na hřišti. Na část tréninku se pak spojíme. Kluci, kteří po střídání odehráli více než třicet minut, budou mít opět svůj individuální režim.“
Když jsme u tréninkového procesu, v pozápasovém rozhovoru Ladislav Krejčí zřejmě narážel na tréninkový režim. Z jeho vyjádření šlo vycítit, že tréninků je možná až příliš nebo jsou dlouhé. Diskutovali jste to s týmem?
„Ano, tyto záležitosti samozřejmě diskutujeme. Pochopitelně jde o otázky „do pranice“. Nemyslím si, že by naše tréninky byly delší než 70 až 75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků. Nechci to dál šířit. Myslím si, že kdybychom vyhráli, tak se tohle téma vůbec neobjeví a nikdo to neřeší.“
Ozývají se hlasy, že byste se měli více věnovat taktice…
„Já si myslím, že se jí věnujeme akorát. Nevím, kdo to říká – zda hráči, což pochybuji, nebo to tak vidí novináři. Zkuste si tady dvakrát přeběhnout hřiště a uvidíte, že není jednoduché presovat a hrát aktivně celý zápas jako třeba Slavia. Tady jsou ty podmínky trochu jiné, což už určitě víte.“
V Mexico City vás čeká zápas ve výšce přes 2000 metrů nad mořem. Bude příprava na tuto nadmořskou výšku ještě intenzivnější než v Guadalajaře?
„Intenzivnější už asi být nemůže. Jsme v jiné fázi turnaje a únava je na hráčích jednoznačně vidět – mimochodem nejen na našich, ale i na rozhodčích. Pro hráče máme připravené individuální programy, co se týče „heat tréninku“, to znamená na kole ve vyšším teplotním režimu, než je normální klima. Myslím si, že to bude hodně na samotných hráčích, jak k tomu přistoupí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1