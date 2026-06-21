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ONLINE: Španělsko - Saúdská Arábie 4:0. Favorit pokračuje ve střílení gólů i po půli

Třetí gól Španělska vstřelil Mikel Oyarzabal
Třetí gól Španělska vstřelil Mikel OyarzabalZdroj: Colin Hubbard / AP Photo
Lamine Yamal
Lamine Yamal obehrál obránce Saúdské Arábie
Lamine Yamal sleduje španělský zápas
Lamine Yamal
Pedro Porro, obránce Španělska, posílá centr do vápna Saúdské Arábie
Oyarzabal proti přesile zakončuje na branku Saúdské Arábie
Pau Cubarsí a Salem Aldawsari bojují o míč
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0:0 s Kapverdami hrají na mistrovství světa ve skupině H proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už napodruhé nebudou chtít zaváhat, v případě vítězství se přiblíží postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
21. 6. 2026 · 18:00
Španělsko
4:0
Saúdská Arábie
Skupina HxG 2.11 – 0.54
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 19:25
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Saúdská Arábie10101:11
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Španělsko10100:01

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