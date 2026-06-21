ONLINE: Španělsko - Saúdská Arábie. Odčiní favorit zápas s Kapverdami? Yamal v základu
Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0:0 s Kapverdami hrají na mistrovství světa ve skupině H proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už napodruhé nebudou chtít zaváhat, v případě vítězství se přiblíží postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě, který má výkop v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Španělsko
vs
Saúdská Arábie
71%
14%
15%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Saúdská Arábie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Španělsko
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1