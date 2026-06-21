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ONLINE: Španělsko - Saúdská Arábie. Odčiní favorit zápas s Kapverdami? Yamal v základu

Pedri a Lamine Yamal po remíze s outsiderem z Kapverd
Pedri a Lamine Yamal po remíze s outsiderem z KapverdZdroj: Malachi Gabriel / Profimedia
Lamine Yamal sleduje španělský zápas
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Kapverdy remizovaly se Španělskem 0:0
Španělé se za poločas neprosadili
Španělé se přes obranu Kapverd v prvním poločase nedostali
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Španělska po úvodní nečekané remíze 0:0 s Kapverdami hrají na mistrovství světa ve skupině H proti Saúdské Arábii. Úřadující evropští šampioni už napodruhé nebudou chtít zaváhat, v případě vítězství se přiblíží postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Atlantě, který má výkop v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
21. 6. 2026 · 18:00
Španělsko
vs
Saúdská Arábie
71%
14%
15%
Skupina HxG 2.03 – 0.62
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 17:45
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Saúdská Arábie10101:11
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Španělsko10100:01

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