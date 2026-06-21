Španělsko - Saúdská Arábie 4:0. Jasnou výhru načal Yamal. Minulé MS? Byl jsem ve škole
Lamine Yamal na to šel tentokrát od začátku a bylo to znát. Gólem v desáté minutě načal proti Saúdské Arábii na mistrovství světa španělskou omluvu za bezbrankové trápení pro Kapverdům. Favoritova převaha byla drtivá a zastavila se na čtyřech gólech (4:0). Program MS 2026 ZDE >>>
Yamal se stal osmým nejmladším střelcem v historii mistrovství světa. „Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju na mistrovství, a skórovat hned v mém prvním zápase v základní sestavě je splněný sen. Minulý šampionát v roce 2022 jsem sledoval ještě ze školní lavice. Teď jsem dal gól a moje máma s celou rodinou seděli přímo tamhle na tribuně. Je to neuvěřitelné,“ rozplýval se.
Roli prvního muže zápasu ovšem obsadil Mikel Oyarzabal. Byl to on, kdo namazal Yamalovi na snadnou otevírací trefu, a brzy sám přidal dvě další. Obě z malého vápna, kam se Španělsko v prvním poločase skoro nastěhovalo. Ostatně i Yamal skóroval z bezprostřední blízkosti. Oyarzabal se stal prvním hráčem od roku 1982, který dokázal v prvních pětadvaceti minutách zaznamenat tři body za góly a asistence.
Přísnou převahu Španělska v úvodním dějství dokládají i tato data: 17 střel (soupeř 1), což je zatím nejvíce na turnaji, z toho šest na branku (0), 350 přihrávek, držení míče 68 procent. Bez čísel a jednoduše řečeno, Saúdové před přestávkou nevěděli, jak to vypadá na soupeřově půlce. „Honili jen stíny,“ popsal to list The Guardian.
Třígólové vedení dalo možnost pošetřit klíčové hráče. Oba střelci šli v poločase dolů, což se líbilo hlavně Yamalovi, který stále není dokonale fit. „Ta remíza s Kapverdami nás hrozně mrzela, protože jsme věděli, že jsme měli vyhrát. Hodně jsme o tom přemýšleli, a to nám pomohlo nastoupit do dnešního zápasu přesně tak, jak jsme potřebovali. To, že jsme po první půli vedli 3:0, mi umožnilo jít střídat a odpočinout si, takže to dopadlo naprosto dokonale,“ prohlásil mladík.
K nepovedenému vstupu, teď už téměř zapomenutému, se vrátil i trenér Luis de la Fuente. „Nikdo nemá rád, když se pochybuje o jeho práci a schopnostech. Reakce hráčů na hřišti byla naprosto pochopitelná a správná. Byl to jasný vzkaz o našich záměrech, způsob, jakým jsme si vzali zpět své místo na turnaji a dali kontinuitu projektu, na kterém už nějakou dobu pracujeme. Dnes jsme byli přesně tím Španělskem, které chceme vidět – dominantní a nebezpečné.“
To sedí, Španělé potvrdili, že budou patřit k největším favoritům turnaje. Opravdová prověrka kvality ovšem proběhne až ve třetím zápase skupiny proti Uruguayi.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1