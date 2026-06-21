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Španělsko - Saúdská Arábie 4:0. Jasnou výhru načal Yamal. Minulé MS? Byl jsem ve škole

Lamine Yamal
Lamine YamalZdroj: Butch Dill / AP Photo
Pau Cubarsí a Salem Aldawsari bojují o míč
Třetí gól Španělska vstřelil Mikel Oyarzabal
Oyarzabal proti přesile zakončuje na branku Saúdské Arábie
Lamine Yamal obehrál obránce Saúdské Arábie
Lamine Yamal
Pedro Porro, obránce Španělska, posílá centr do vápna Saúdské Arábie
Lamine Yamal sleduje španělský zápas
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Ondřej Škvor
MS fotbal 2026
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Lamine Yamal na to šel tentokrát od začátku a bylo to znát. Gólem v desáté minutě načal proti Saúdské Arábii na mistrovství světa španělskou omluvu za bezbrankové trápení pro Kapverdům. Favoritova převaha byla drtivá a zastavila se na čtyřech gólech (4:0). Program MS 2026 ZDE >>>

Yamal se stal osmým nejmladším střelcem v historii mistrovství světa. „Vždycky jsem snil o tom, že si zahraju na mistrovství, a skórovat hned v mém prvním zápase v základní sestavě je splněný sen. Minulý šampionát v roce 2022 jsem sledoval ještě ze školní lavice. Teď jsem dal gól a moje máma s celou rodinou seděli přímo tamhle na tribuně. Je to neuvěřitelné,“ rozplýval se.

Roli prvního muže zápasu ovšem obsadil Mikel Oyarzabal. Byl to on, kdo namazal Yamalovi na snadnou otevírací trefu, a brzy sám přidal dvě další. Obě z malého vápna, kam se Španělsko v prvním poločase skoro nastěhovalo. Ostatně i Yamal skóroval z bezprostřední blízkosti. Oyarzabal se stal prvním hráčem od roku 1982, který dokázal v prvních pětadvaceti minutách zaznamenat tři body za góly a asistence.

Přísnou převahu Španělska v úvodním dějství dokládají i tato data: 17 střel (soupeř 1), což je zatím nejvíce na turnaji, z toho šest na branku (0), 350 přihrávek, držení míče 68 procent. Bez čísel a jednoduše řečeno, Saúdové před přestávkou nevěděli, jak to vypadá na soupeřově půlce. „Honili jen stíny,“ popsal to list The Guardian.

Třígólové vedení dalo možnost pošetřit klíčové hráče. Oba střelci šli v poločase dolů, což se líbilo hlavně Yamalovi, který stále není dokonale fit. „Ta remíza s Kapverdami nás hrozně mrzela, protože jsme věděli, že jsme měli vyhrát. Hodně jsme o tom přemýšleli, a to nám pomohlo nastoupit do dnešního zápasu přesně tak, jak jsme potřebovali. To, že jsme po první půli vedli 3:0, mi umožnilo jít střídat a odpočinout si, takže to dopadlo naprosto dokonale,“ prohlásil mladík.

K nepovedenému vstupu, teď už téměř zapomenutému, se vrátil i trenér Luis de la Fuente. „Nikdo nemá rád, když se pochybuje o jeho práci a schopnostech. Reakce hráčů na hřišti byla naprosto pochopitelná a správná. Byl to jasný vzkaz o našich záměrech, způsob, jakým jsme si vzali zpět své místo na turnaji a dali kontinuitu projektu, na kterém už nějakou dobu pracujeme. Dnes jsme byli přesně tím Španělskem, které chceme vidět – dominantní a nebezpečné.“

To sedí, Španělé potvrdili, že budou patřit k největším favoritům turnaje. Opravdová prověrka kvality ovšem proběhne až ve třetím zápase skupiny proti Uruguayi.

 

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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny H

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ŠpanělskoŠpanělsko
83%
15%
3%
0%
UruguayUruguay
14%
51%
23%
12%
KapverdyKapverdy
4%
19%
45%
32%
Saúdská ArábieSaúdská Arábie
0%
16%
29%
55%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 21:05
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko21104:04
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Saúdská Arábie20111:51

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