Belgie - Írán 0:0. Další remíza i vinou vyloučení, fantastický zákrok brankáře
Fotbalisté Belgie i v druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali, tentokrát v Los Angeles 0:0 s Íránem. Oba týmy mají v tabulce skupiny G po dvou bodech. Ve druhém poločase byl vyloučen Belgičan Nathan Ngoy. V noci od 03:00 SELČ v dalším utkání skupiny hraje Nový Zéland ve Vancouveru s Egyptem, oba mají po úvodních zápasech po bodu. Program MS 2026 ZDE >>>
„Rudí ďáblové“ se zatím nepříliš úspěšně snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadli ve skupinové fázi, přestože přijeli jako jeden z favoritů turnaje. Írán dnes nastoupil s nejstarší základní jedenáctkou na MS od roku 1966, kdy se začaly vést záznamy. Její věkový průměr byl 32 let a 181 dní.
Zápas začal ostrým faulem na brankáře a belgický kanonýr Lukaku mohl být rád, že za něj viděl jen žlutou kartu. Evropský tým byl aktivnější. De Bruyneho střelu obránci zblokovali, s dorážkou De Cuypera si gólman Baíranvánd poradil. Také první zakončení Íránců bylo nebezpečné, Kanaaního ránu Courtois s námahou vyrazil.
Taremí už ho v 25. minutě po chytře rozehraném přímém kopu překonal, při kontrole u videa se však ukázalo, že při převzetí přihrávky se částí těla dostal za obránce a jeho gól kvůli těsnému ofsajdu neplatil. Poslední šanci prvního poločasu měl De Cuyper, brankáře ale znovu nezaskočil.
Také druhé dějství začali Belgičané náporem. Nepohlídali si však Taremího a při jeho šanci po dlouhém autovém vhazování je musel znovu podržet Courtois. Rovněž na druhé straně se zaskvěl gólman. Obrovskou šanci měl na malém vápně znovu De Cuyper, ale Baíranvánd jednou rukou míč vyrazil.
Tlak „Rudých ďáblů“ ustal ve chvíli, kdy Ngoy jako poslední špatně zpracoval míč, hrubku hasil faulem a dostal červenou kartu. Po vyloučení se hra rozproudila, ale diváci se branky nedočkali.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|2
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|3
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1