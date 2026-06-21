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ONLINE: Belgie - Írán 0:0. Červená pro Ngoye, trefu asijského celku vzal VAR

Romelu Lukaku hned v úvodu zápasu nepříjemně zajel do íránského brankáře Alírezy Beíranvánda
Romelu Lukaku hned v úvodu zápasu nepříjemně zajel do íránského brankáře Alírezy BeíranvándaZdroj: ČTK / AP / Mark J. Terrill
Romelu Lukaku hned v úvodu zápasu nepříjemně zajel do íránského brankáře Alírezy Beíranvánda
Romelu Lukaku hned v úvodu zápasu nepříjemně zajel do íránského brankáře Alírezy Beíranvánda
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Belgie po úvodní remíze 1:1 s Egyptem hrají na mistrovství světa proti Íránu. Případné vítězství by jednoho ze soupeřů ve zcela vyrovnané skupině G přiblížilo postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Los Angeles, který má výkop ve 21.00 SELČ, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
21. 6. 2026 · 21:00
Belgie
0:0
Írán
Skupina GxG 1.35 – 1.30
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 22:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Írán10102:21
2Nový Zéland10102:21
3Belgie10101:11
4Egypt10101:11

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