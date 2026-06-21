ONLINE: Belgie - Írán 0:0. Červená pro Ngoye, trefu asijského celku vzal VAR
Fotbalisté Belgie po úvodní remíze 1:1 s Egyptem hrají na mistrovství světa proti Íránu. Případné vítězství by jednoho ze soupeřů ve zcela vyrovnané skupině G přiblížilo postupu do vyřazovací fáze. Zápas v Los Angeles, který má výkop ve 21.00 SELČ, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Belgie
0:0
Írán
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1