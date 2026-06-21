ONLINE: Uruguay - Kapverdy. Africký outsider znovu v akci, bude Vozinha opět čarovat?
Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
První kolo na mistrovství světa zřejmě nemělo většího hrdinu. Kapverdský brankář Vozinha dokázal udržet čisté konto proti superfavoritovi ze Španělska. Dnes v noci jde africký outsider znovu do akce, představí se proti Uruguayi. Výběr „La Celeste“ rovněž v úvodním utkání nevyhrál, se Saúdskou Arábií remizoval 1:1. Duel se hraje v Miami a startuje v 0:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS 2026 ZDE >>>
Uruguay
vs
Kapverdy
55%
22%
23%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
Kapverdy
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1