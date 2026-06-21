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ONLINE: Uruguay - Kapverdy. Africký outsider znovu v akci, bude Vozinha opět čarovat?

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Fanoušci Kapverd v euforii
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
Kapverdy šokovaly svět
Fanoušci Kapverd v euforii
Fotbalisté Kapverd slaví remízu se Španělskem
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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První kolo na mistrovství světa zřejmě nemělo většího hrdinu. Kapverdský brankář Vozinha dokázal udržet čisté konto proti superfavoritovi ze Španělska. Dnes v noci jde africký outsider znovu do akce, představí se proti Uruguayi. Výběr „La Celeste“ rovněž v úvodním utkání nevyhrál, se Saúdskou Arábií remizoval 1:1. Duel se hraje v Miami a startuje v 0:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
22. 6. 2026 · 00:00
Uruguay
vs
Kapverdy
55%
22%
23%
Skupina HxG 1.73 – 0.92
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 21:05
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko21104:04
2Uruguay10101:11
3Kapverdy10100:01
4Saúdská Arábie20111:51

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