Uruguay - Kapverdy 2:2. Outsider po kuriózních gólech vyhlíží play off, co potřebuje?
Ne, „jen“ uválčený bod za remízu 0:0 jim nestačil. Kapverdy s gólmanem Vozinhou v prvním kole ohromily svět, nyní posunuly laťku zase výš. Nejen, že při remíze 2:2 s favorizovanou Uruguayí vstřelily své první góly v historii mistrovství světa, udělaly dokonce výrazný krok k postupu do play-off. Utkání s Jihoameričany orámovaly zajímavé góly, kouč Bubista si u prvního stěžoval na fair play soupeře. Program MS 2026 ZDE >>>
Málokdo jim asi věřil. Superpočítač Opty dával jen 3,5% šanci, že před posledním zápasem skupiny budou Kapverdy neporaženy. Přesně to se ale nyní děje. Neskolilo je Španělsko, neskolila je Uruguay. Zatímco tým Turecka je už teď vyřazený a „černý kůň“ Ekvádor je na hraně vyřazení, půlmilionová země z afrického souostroví je před posledním utkání se Saúdskou Arábií ve hře o postup.
Šéf kapverdské lavičky Bubista už tyto ambice neskrývá. „Jsme tu od toho, abychom si splnili sen, což je postup do play-off. Myslím si, že na to máme právo pomýšlet. Máme velký respekt k našemu soupeři, ale v tuto chvíli si zkrátka musíme říct, že zabojujeme o postup,“ přiznal kouč po utkání.
Jak se Kapverďané do této situace dostali? Zatímco první zápas ovládl úžasný příběh brankáře Vozinhy, druhé utkání si našlo nové hrdiny. A také šťastné, až kuriózní góly. Na obou stranách. Začněme kapverdskými. Tmavě modré barvy na stadionu v Miami, kam se nakonec dostala i Vozinhova matka, poprvé rozradostnil Kevin Pina a to přímým kopem z dobrých 30 metrů.
Dvoučlenná zeď Uruguaye se ale rozestoupila a tvrdě trefený míč tak propadl veteránu Fernandu Muslerovi do sítě. Ve druhé půli už Jihoameričané branku doslova darovali. Obránce Mathias Oliveira a gólman Muslera společně vytvořili obrovskou minelu a Helio Varela zakončil do prázdné brány.
„Organizační chyby jdou za koučem. Ale jak je spravit? Není na to teď žádný magický recept. A musíme si říct, že za ty chyby jsme zaplatili hodně vysokou daň. Góly, které jsme dostali, byly extrémně laciné,“ popsal zklamaný Marcelo Bielsa.
Vstřelené branky jeho týmu byly z vypracovanějších šancí, ta první přesto přinesla určitou míru kuriozity. Diváky u televizních obrazovek totiž pobavil záběr, na kterém uruguayský Federico Viňas pomáhal ležícímu Kapverďanovi Telmu Arcanjovi s křečemi, ale když viděl, že jeho tým běží do slibného útoku, nohu soupeře suše pustil a rozeběhl se do vápna. Tam skóroval jeho kolega Maximiliano Araujo.
Pro kapverdského Arcanju šlo o dvojí až trojí trest. V leže sledoval, jak soupeř vyrovnává na 1:1 a jelikož se během oslav nechal ošetřovat, musel pak dle nových pravidel na minutu za čáru. To pětadvacetiletý hráč dlouho nemohl pochopit a kvůli celkovému zdržení nastavil sudí v následném závěru prvního poločasu o pár minut více. Právě ty využila Uruguay k otočení výsledku na 2:1.
„Trochu mě to naštvalo,“ vrátil se Bubita k prvnímu gólu. „Nelíbilo se mi, co udělal jejich hráč. Vždyť Bielsa nás učil vždy hrát fair play,“ zmínil historii trenéra, který si v roce 2019 coby kouč Leedsu nechal vstřelit od Aston Villy gól poté, co jeho svěřenci vstřelili branku v době, kdy soupeř ležel zraněný.
„Opravdu odvážný výkon," komentoval ve studiu BBC bývalý útočník Benni McCarthy, který před zápasem tipoval, že Kapverdy nevyhrají. „Myslím, že tímto výkonem si získali další srdce fotblalových fanoušků."
Jak ale Kapverdy k výsledku 2:2 došly, je v konečném součtu vedlejší. Důležité je, že před finálním kolem skupin, je míč na jejich straně hřiště. Celkově je skupina H vyrovnaná a postoupit může ze všech možných míst prakticky kdokoliv. Kapverdský sen bude pokračovat za těchto okolností:
- - Když porazí Saúdskou Arábii a Uruguay neporazí Španěly, stoprocentně si zajistí postup z druhého místa.
- - Kdyby do konce skupiny získali stejně bodů jako Uruguay, bude pořadí záležet na gólovém rozdílu. Za určitých okolností může rozhodovat i počet žlutých karet. Jakýkoliv zisk bodu, ale zřejmě postup ze třetího místa zařídí.
Predikční model iSportu dává Kapverdám solidní 73% šanci, že si na mistrovství světa zahrají celkem čtyři zápasy. „Když zopakují takový výkon, Saúdskou Arábii porazí," má jasno McCarthy.
Šance na postup ze skupiny HŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3
Kapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1