Předplatné

ONLINE: Nový Zéland - Egypt. Vítěz si může zajistit postup do play off, jak si povede Salah?

Video placeholder
Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Emam Ashour z Egypta
Emam Ashour střílí gól do sítě Belgie
Amadou Onana a Omar Marmoush v souboji o míč
Belgičan Amadou Onana brání Mo Salaha z Egypta
Fanoušek Egypta
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Situace ve skupině G na MS ve fotbale je po prvním kole zamotaná. Jediný zástupce oceánské konfederace z Nového Zélandu díky dvěma gólům Eliaha Justa remizoval v úvodním utkání s Íránem 2:2, Egypt získal cenný bod po remíze 1:1 s Belgií. Nyní se Nový Zéland a Egypt postaví proti sobě, vítěz bude mít téměř stoprocentní jistotu postupu do vyřazovací fáze. Zápas se hraje ve Vancouveru a startuje ve 3:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

MS 2026 · PREDIKCE
22. 6. 2026 · 03:00
Nový Zéland
vs
Egypt
25%
22%
53%
Skupina GxG 0.96 – 1.69
Predikce aktualizována: 21. 6. 2026 21:05
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Írán10102:21
2Nový Zéland10102:21
3Belgie10101:11
4Egypt10101:11

    Začít diskuzi

    Fotbal 2026

    MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

    Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

    Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů