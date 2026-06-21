ONLINE: Nový Zéland - Egypt. Vítěz si může zajistit postup do play off, jak si povede Salah?
Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Situace ve skupině G na MS ve fotbale je po prvním kole zamotaná. Jediný zástupce oceánské konfederace z Nového Zélandu díky dvěma gólům Eliaha Justa remizoval v úvodním utkání s Íránem 2:2, Egypt získal cenný bod po remíze 1:1 s Belgií. Nyní se Nový Zéland a Egypt postaví proti sobě, vítěz bude mít téměř stoprocentní jistotu postupu do vyřazovací fáze. Zápas se hraje ve Vancouveru a startuje ve 3:00 SEČ. Sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program MS 2026 ZDE >>>
Nový Zéland
vs
Egypt
25%
22%
53%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Írán
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|2
Nový Zéland
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
Belgie
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
Egypt
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1