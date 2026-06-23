Na návštěvě u Lingra v Houstonu: americká idylka i tvrdá realita. Na příští MS z Evropy?
PŘÍMO Z USA | Houston, nejlidnatější město státu Texas a čtvrtá nejlidnatější metropole USA. Centrum NASA, svět ropného průmyslu a americký domov Ondřeje Lingra. Z Dallasu za českým ofenzivním univerzálem vyrážíme na návštěvu a celkem devíti hodin v autě rozhodně nelitujeme. Skvělý den! Program MS 2026 ZDE >>>
Nic není problém. V pátek se ozvete Ondřeji Lingrovi, jestli nemůžete přijet na prohlídku Houstonu, za deset minut už vás v soukromé zprávě na WhatsAppu osobně zvou v nově vytvořené skupině dva lidé z mediálního úseku Dynama Houston a v sobotu brzy ráno už jste na cestě.
„Budete chtít vidět tréninkové centrum i stadion? Jasná věc,“ píší Jack a Leonardo a posílají tzv. špendlíky s přesnými souřadnicemi. „A pak vám ukážu město, dáme kafčo,“ dodává odchovanec Karviné.
Ještě dotankovat vypůjčený vůz a vyrážíme. Navigace ukazuje čtyři sta kilometrů, přes čtyři hodiny cesty. Směr je jednoduchý: na mapě dolů po dálnici, která má tři až pět pruhů, a pak už jen pořád rovně.
Míjíme ranče, farmy, aukce dobytku, obří sochu politika Sama Houstona, kovbojské kostely, stadion pro závody tahačů, památník války ve Vietnamu, vozidla ve škarpě, která vytahují šerifové s hasiči. Od operátora dostáváme na mobil výstražná upozornění o hrozících bouřkách a záplavových deštích, ale na to už jsme tady po dvou týdnech z lokálního zpravodajství zvyklí.
Kšiltovky od kustoda
Akorát by zrovna nemuselo lít jak z konve, když jsme konečně na místě. Nápis „performance center“ se kvůli proudům deště z auta na vedlejším parkovišti skoro nedá přečíst. „Deštník si nechejte tady, jsme ready,“ ukazuje Leonardo na odkládací prostor. „A počkejte, prosím, chvilinku. Ondrej je v posilovně, vyzvedne vás.“
Valí se na nás rozesmátá tvář v černém tílku se dvěma kšiltovkami v ruce. „To mám pro vás od kustoda, vítejte!“ zdraví srdečně a předává nám dárek člen širšího kádru české reprezentace, který byl ještě loni v říjnu na srazu, ale u nového kouče Miroslava Koubka už se nedostal ani do předběžné nominace na mundial se čtyřiapadesáti jmény. „Tak tam holt budu za čtyři roky,“ mrkne Lingr.
Ženu se synem má ještě doma, zatímco on už se do Států vrátil na letní přípravu. Je rád, že může pokecat česky, a my jsme rádi za excelentního průvodce. Velká útulná posilovna, jedno tréninkové hřiště, druhé, třetí... „Trávníky jsou tu dělo,“ chválí Lingr podmínky, které áčkový mančaft Dynama sdílí se ženským týmem.
Můžete cvičit a dívat se na fotbal, na televizi zrovna běží zápas Nizozemsko-Švédsko. Holanďané vítězí 5:1. „Sakra, já dával jen 3:1. Ale stejně to kluci oranžoví vyhrají celé,“ předpovídá hlavní tvář iSport tipovačky o hodnotné ceny. Vztah k zemi tulipánů se díky roku stráveném ve Feyenoordu Rotterdam nezapře.
A jak je vlastně v Houstonu? „Skvěle, fakt to tady můžu všem jen doporučit. MLS jde nahoru, v příštích letech nebude jednoduché se sem z Česka dostat. Kvalita, marketing, show, fanoušci, stadiony, životní úroveň... Jen ta dálka,“ povzdechne si. Rodina je daleko, nepříjemný je i sedmihodinový časový posun. Proto když má dovolenou, míří do Petřvaldu u Karviné, ne k moři.
Stadion vedle fanzóny
My už míříme na druhou zastávku – Shell Energy Stadium. Tady své domácí zápasy hraje Dynamo, utkání mundialu (včetně právě duelu Nizozemsko-Švédsko) se konají ve čtvrthodiny vzdáleném NRG Stadium. Projíždíme kolem World Cup fanzóny v downtownu. Žije to, byť oranžový dav už je v jiné aréně. Ondřejova černá audina nám klestí cestu, Jack otevírá VIP bránu a oceňuje, že máme na hlavách klubové čepice. Získáváme plusové body, ale tamní laskavost je maximální celou dobu.
Jsme v precizně nasvícené kabině, sem se hráči dostanou jen na zápas. Jinak tráví čas v tréninkovém centru. Lingrovo místo s číslem devět na skříňce se nachází mezi největšími hvězdami. „Samý výborný fotbalista, spousta Jihoameričanů. Rozumím si s legendou Herrerou, vynikající je Guilherme nebo můj polský brat Bogusz,“ jmenuje.
Červen však nabídl i jedno čerstvé minus, po konci Tomáše Wiesnera, jenž míří do Hradce Králové, mu ubyl český parťák. „To mě mrzí, lidsky i fotbalově. Tom tady určitě hrát mohl, kvalitu na to má,“ lituje Lingr odchodu svého souseda a bere nás k hřišti. Na tribuně jsou fanoušci, před deštěm je kryje střecha, na velkoplošné obrazovce sledují šampionát. V Americe běžná věc.
„Támhle na tu bránu jsem dal gól nůžkama,“ ukazuje ofenzivní univerzál. „Byl to Open Cup, ne liga. Je to prestižní. V Leagues Cup pak hrajete třeba proti mexickým týmům, a to je kvalita neskutečná... Jsou na tom fakt skvěle, to si doma neumíme představit.“
Jelikož právě Mexiko na domácím Aztéckém stadionu hostí českou reprezentaci, automaticky se řeč stočí na dosavadní výkony výběru trenéra Miroslava Koubka.
„Čeká nás těžká robota. Mexiko už postoupilo, třeba bude rotovat sestavou, ale musíme k tomu přistoupit trošku jinak. Na rovinu můžeme být rádi, že jsme posledně vůbec remizovali. Jihoafrická republika byla na míči lepší než my. Naše dobré pasáže na začátku obou poločasů vystřídalo nepochopitelné stažení a bránění výsledku. Někdo potom řekne, že je to pozitivní? To se mi nelíbí, o něčem to svědčí,“ podotýká.
„Spoluhráči z Houstonu to sledují, ptají se mě, jak je možné, že se prezentujeme takhle, když máme skvělé hráče ve velkých klubech. Je na to těžké odpovědět, protože kvalitu máme, kluky s neskutečným talentem taky. Je třeba je využít trošku jinak,“ myslí si Lingr.
„Hráči kritiku nepochybně zaregistrovali, ale tým je uvnitř tak skvělý a kluci jsou strašně fajn, že k poslednímu zápasu přistoupí jinak. Ví, že je to na nich. Věřím a fandím jim. Oprostí se od současné situace, ukážou skvělý výkon a postoupí. Musí se vychytat i tréninky, kluci jsou po náročné sezoně. Celý rok tvrdě dřeli, teď přišlo MS, musíte to nějak vykompenzovat. Nejsem tam, nevím, jak probíhají tréninky, ale za mě by měly být krátké a intenzivní,“ doplňuje.
Z downtownu do přírody
Od Jacka dostáváme vychlazenou vodu na cestu, loučíme se. Děkujeme si navzájem. Bodem číslo tři je Buffalo Bayou Park. „Je to tam hezčí než downtown, ty na mě všude v USA působí depresivně. Mrakodrapy, málo lidí, zvláštní pocit. Když hrajeme venku, vždycky spíme v hotelích v centru, o to víc se pak těším domů. Na druhou stranu cestování na venkovní tripy je fajn. Auta odstavíme na letišti, za pět minut jsme uvnitř speciálu,“ vypráví sedmadvacetiletý sympaťák.
Po pěti minutách jízdy nám řidič auta před námi volá: „Napadlo mě, nechcete ještě ukázat čtvrť s panstvími ropných magnátů, kde mají barák i Bushovi? Chodíváme tam s malým na procházku.“
Chceme – a nelitujeme! Vykoukne na nás jiný svět, vily jako z hollywoodských filmů v Beverly Hills s až kýčovitě zeleným a dokonale střiženým pažitem. Klid, čisto, bezpečno. Představujeme si, jak čas od času tamní idylku naruší možná jen megalomanská párty zlaté mládeže se stovkami účastníků, když rodiče zrovna odletí na víkendovou chatičku do Miami.
„Tak co? Hezký, ne? Domečky tam stojí od dvaceti milionů dolarů výš. To na účtu nemám, proto bydlím tady,“ směje se Lingr, když zaparkujeme u jeho apartmánu. Moderní budova s nonstop recepcí působí jak pětihvězdičkový hotel. Samozřejmostí je bazén ve vnitrobloku, nadupané fitko, prostory s grily a soukromé kino. Ano, o pár metrů dál je pro rezidenty k dispozici „obývák“ se třemi řadami sedaček a obrovským plátnem.
„S Wiesym jsme si udělali pohodičku a sledovali spolu derby,“ popisuje bývalý slávista příjemný benefit luxusní rezidence. „A tady za rožkem jsou pracovní boxy a salonky na různé schůzky. Zapíšete se na určitou hodinu a je to vaše. Tenhle jsem si rezervoval v únoru, když jsme spolu dělali videorozhovor pro Ligu naruby,“ vzpomíná.
V kavárně jako doma
Hned vedle je wellness a oblíbená kavárna, kde už Lingra znají. „Do sauny chodím dvakrát týdně, na kafčo dvakrát denně. No jo, bez rodinky zabíjím čas. Je mi smutno,“ nezapírá autor pětadvaceti reprezentačních startů. Se známým číšníkem se zapovídá, řeší soccer a zve nás na cortado: „To v Česku ještě asi není, že? Takové menší flat white. A jestli máte hlad, doporučuju fajn restauraci tři minuty odsud. Sice americká, ale hodně na úrovni. Opravdu vám bude chutnat.“
Gastronomický tip opravdu posléze využijeme (parmazánové kuře s těstovinami bylo vynikající!), ale ještě hodinu jen tak klábosíme. O fotbale, o životě, o dětech, o budoucnosti i minulosti. My čas nezabíjíme, my si užíváme prima den v Houstonu s chlapíkem, jehož charakter se od doby, co bral pár tisíc v Karviné, ani trochu nezměnil. A to je cennější hodnota než ta na Transfermarktu.
Takže další prohlídku spolu uděláme kde, Ondro? Zpátky v Evropě? „Bylo by to fajn. To je náš příští plán!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1