Táborem Čechů v USA hýbe spor o kondici. Trénují hráči moc a jsou zavaření?
PŘÍMO Z USA | Umělecký dojem z výkonů Koubkovy party na mistrovství světa je úděsný. Nad mužstvem se vznáší odér brzkého skupinového konce. Životem uvnitř reprezentace hýbe řada vyloženě fotbalových témat. Největší svár na půdorysu hráči vs. realizační tým se však vede okolo něčeho jiného. Je tréninkový proces na základně v Dallasu předimenzovaný? Mají hráči kondiční problémy? Jsou zavaření? Po dvou bitvách za Atlantikem se chce na všechny otázky odpovědět ANO. „Vedeme debaty, chceme najít správný model,“ připustil starosti Pavel Nedvěd. Postupová MATEMATIKA ZDE >>>
V Guadalajaře dohrával Ladislav Krejčí na pokraji fyzického zhroucení, o moc lépe na tom nebyli ani další spolubojovníci. Nedostatek energie v zásobnících se přičítal vysoké nadmořské výšce. Reprezentace se s Jižní Koreou potýkala devadesát minut v 1550 metrech nad mořem. Zkuste se proběhnout po vrcholu Sněžky, pochopíte…
O šest dní později se ale únava zakousla do svalů řady hráčů i v Atlantě ležící jen dvě stě metrů nad mořskou hladinou. Někteří členové základní sestavy zhluboka oddechovali už po patnácti minutách hry, v pozdějším průběhu došlo na křeče, vynucená střídání. I to mělo značný vliv na bolavý výsledek 1:1 s Jihoafrickou republikou, který významně snížil šance Česka na postup ze skupiny.
Po zápase, do sálu pro krátké rozhovory, přišel Ladislav Krejčí. „Všichni si na to musíme sednout a pravdu si říct do očí. A trošku to i přizpůsobit, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď už nic nedoženeme, musíme být chytří, abychom měli síly po celý zápas úplně na všechno,“ upřímně pravil náčelník silně kritizované tlupy.
Bum!
Několik vět zcela logicky silně zapůsobilo. Okamžitě se vyrojila spousta otázek, jak to kapitán myslel. Pravdou je, že už před duelem s JAR unikaly informace o nadměrných tréninkových cyklech. Jeden měl trvat k hodině a půl. Zhusta se šířily klepy o zbytečně ostrých předzápasových trénincích. Pravdou je, že i novináři z Česka sledovali jednu celou jednotku a byla opravdu výživná. Přes hodinu v intenzitě, v nasazení. Byť byli hráči rozděleni do skupin, odpočinku moc neměli.
„Nemyslím si, že by naše tréninky byly delší než 70 až 75 minut, a to se týká i technicko-taktických tréninků,“ utrousil Jan Suchopárek.
Téma je pro veřejnost tabu
Pro některé může být debata o náročnosti přípravného procesu poněkud mimo. Jenže to tak není. Správně namodelovat tréninkové cykly po náročné klubové sezoně je alchymie. A obzvlášť v pekelných podmínkách Texasu, kde horko a dusno odebírají z nádrže síly mnohokrát rychleji než v evropském klimatu. Proto došlo ke sporu uvnitř reprezentace. Hráči si připadají přetížení, realizační tým v čele s Miroslavem Koubkem to možná vnímá jinak.
Reportéři Sportu se v Dallasu opakovaně doptávali přímých aktérů, zcela konkrétní odpověď nedostali. Není divu. Jde o nesmírně citlivou věc. Téma kondiční připravenosti je pro veřejnost tabu. Jde o nepsaný zákon kabiny. Že se ale situace v hotelu Sheraton ve Fort Worth řeší, je zcela zřejmé.
Po čtvrteční nevzhledné partii s Jihoafrickou republikou došlo na schůzku mezi kapitánem, Pavlem Nedvědem a trenérem Miroslavem Koubkem. Téma? Jak to vlastně Krejčí celé myslel…
„Debaty se vedou neustále – uvnitř týmu, mezi hráči i mezi hráči a trenéry. Mluvili jsme o tom i s Láďou Krejčím, co tím výrokem myslel. Rozebírali jsme, jaké otázky si pokládá on, protože třeba ty samé si pokládáme i my. Čili chceme najít správnou cestu, jak turnaj úspěšně dotáhnout,“ poodkryl zákulisí Nedvěd.
Konkrétně generálnímu manažerovi reprezentací se nedá upřít výrazná snaha překážky z cesty odklidit. S týmem je neustále, je k dispozici každému hráči, nevynechá jediný trénink. Během něj dojde za trenérem, pobaví se spolu, vyslechne názor, naváže svým.
Pak si buď sedne na tribunu s bývalým spoluhráčem Zdeňkem Grygerou, nyní místopředsedou svazu, a ze hřiště nespustí oči. Nedvěd má zájem. Nastavit správný balanc přípravy a zklidnit emoce před závěrečným duelem s domácím Mexikem je jeho prací.
„Měli jsme určitou vizi, kterou jsme konzultovali s lékaři i atletickými trenéry. Nechtěli jsme nic zanedbat, snažili se o to nejlepší. Program byl ale hodně náročný pro nás, natož pro hráče. Cestování, mediální aktivity… Bylo toho opravdu hodně. Je však potřeba si uvědomit, že jak trenér, tak většina hráčů jsou na takovém turnaji poprvé v životě. S tímto režimem se teprve seznamují. Věřím, že příště budeme zase lepší,“ zadoufal Nedvěd.
Hráči brblají, zní hlasy
Sport oslovil několik kondičních trenérů v Česku, ale nikdo se k tématu nechtěl vyjadřovat oficiálně, jelikož nezná detaily přímo z místa. Z debat však vyplynulo, že zásadní pro maximální fyzickou připravenost je kondiční blok na soustředění krátce po srazu.
„Hráči brblají, dávají kondičním trenérům sodu. Vždyť mají po vyčerpávajících sezonách. Nechápou, proč by měli běhat, jenže jinak to nejde. Bez toho jste nemožní. Nevím, zda něco takového před mistrovstvím světa proběhlo. Hádám, že ano. Je otázkou, zda se blok povedl správně nastavit,“ říkají ve vzácné shodě.
Česko proti JAR dominovalo zkraje obou poločasů, pak zalezlo do ulity a jen občas vyprsklo jedovatou slinu. I to vybízí k názoru, že se v přípravě všechno nepovedlo. A proto je tým unavený, bez dynamiky a jiskry.
„Tento pocit zvenčí můžete mít. Já hráče vidím v poločase, vidím je po zápase. Nevidím ale nic, co by mi dělalo starosti. Když se podívám na data, ve čtvrtek jsme naběhali o šest kilometrů víc než soupeř. To je na jedno mužstvo obrovská porce. Jediná data, ve kterých jsme zaostali, byla sprinterská, což je v dnešním fotbale rozhodující. Tady zaostáváme. Prvních patnáct minut proti JAR ukázalo jasnou trenérskou myšlenku, jak chceme hrát. Bylo to super. Otázkou ale zůstává, proč nám to vydrželo jen tak krátce a ne celý zápas. Odpověď zatím nemáme, ale budeme se snažit, aby to příště bylo devadesát minut,“ slíbil Nedvěd.
Redaktoři Sportu o víkendu navštívili Ondřeje Lingra. Hráč Houstonu zná zdejší klima detailně. Proto byl požádán o zasvěcený pohled na věc.
„Co se týče tréninků a zátěže, musí se to vychytat. Kluci jsou po náročné sezoně, celý rok tvrdě dřeli, teď přišlo mistrovství světa, takže to musíte nějak vykompenzovat. Nejsem tam, nevím, jak probíhají tréninky, ale za mě by měly být krátké a intenzivní. Zranil se mi kamarád David Jurásek, to mě mrzí, protože mohl s JAR hrát. Není to dobré, že si takhle hráč něco utrhne…“ řekl.
Ano, na posledním tréninku před zápasem v Atlantě se Jurásek zranil. Okamžitě se začalo spekulovat, že za tím může být přepálený program. Podle zpráv Sportu však slávistické dělo při obyčejném cvičení a pokusu o střelbu uklouzlo a poranilo si svalová vlákna. Šlo o nešťastnou událost. Nijak nesouvisela s debatami o možném přetížení.
Národní tým v úterý přelétá z Dallasu do Mexico City k závěrečnému utkání ve skupině. Bude hrát v kruté nadmořské výšce přes 2200 metrů. K postupu do vyřazovací fáze musí vyhrát. Maximalizace kondice bude jedním ze zásadních aspektů případného úspěchu.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1