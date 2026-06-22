Kletba prolomena! Salah doručil egyptskou výhru na MS po 92 letech. Která země čeká déle?
Bývá považován z jednoho z nejlepších afrických fotbalistů všech dob. A jistě, jen jeden Mohamed Salah nedokáže držet na zádech tíhu reprezentačního výběru, který ve srovnání s ostatními není tak silný, ale přesto myšlenka, že své zemi nepomohl ukončit téměř sto let dlouhé čekání na výhru na mistrovství světa, by jeho odkaz lehce poničila. Kletba faraonů je ale prolomena. „Úžasný úspěch,“ rozplýval se křídelník po výhře 3:1 nad Novým Zélandem. Program MS 2026 ZDE >>>
Je to až neuvěřitelné číslo – 92 let. Před takovou dobou se Egypt poprvé objevil na mistrovství světa. Je to tak, Severoafričané byli součástí hned druhého ročníku největší mezinárodní fotbalové soutěže, dokonce jako historicky první africký tým. Ale ani tehdy, ani během svých dalších dvou účastí (1990, 2018), nedokázali vyhrát zápas.
Není divu, že se začalo mluvit o faraonské „kletbě“. Vždyť na mistrovství světa v Rusku, kde se poprvé země objevila s Mohamedem Salahem, ztratila vedení se Saúdskou Arábií a nakonec opustila skupinu bez bodu. Zdálo se, že Egyptu není pomoci. Jen jedna země čeká od své premiéry na mundialu na první výhru déle, a to Bolívie.
Jihoameričani debutovali rovněž v roce 1930, naposledy hráli ročník 1994. Od kvalifikace na letošní ročník je dělil jeden zápas, ten prohráli s Irákem, tudíž jejich šňůra se natáhne na minimálně 100 let. Že Egypt jejich milník nevyrovná, se rozhodlo v zápase proti Novému Zélandu.
A nebyl by to Egypt, kdyby to nevypadalo bledě. Favorizovaný celek se Salahem či Omarem Marmúšem v útoku marně o poločase dorážel na Novozélanďany, kteří dokonce vedli 1:0. Pak ale přišla otočka na 3:1 a čtyřiatřicetiletá hvězda, která v létě oficiálně opustí Liverpool, v tom měla gólovou roli.
„Pokud někdo pochyboval o jeho vlivu na tým, tady to vidí,“ říkal ve vysílání ITV kouč Ange Postecoglu. „Toto vítězství jim dá neskutečnou sebedůvěru. Museli se vypořádávat s nepřízní osudu, ale jejich klíčový hráč to vzal na sebe. Abyste postoupili dál, jednoduše potřebujete, aby vaši nejlepší hráči podávali velké výkony.“
„Nevím, jak to popsat. Je to úžasný úspěch pro všechny hráče i trenéry. Teď chceme potvrdit historický postup. V minulosti jsme měli i smůlu, ale zkrátka jsme se ze sebe snažili dál dostat to nejlepší a povedlo se to,“ řekl sám Salah.
Výhru stranou, i pro něj osobně je vítězství úlevou. Salah má renomé jedné z největších fotbalových hvězd 21. století, přesto dosud nezaznamenal výhru na mistrovství světa. Jistě, měl na to dosud jen čtyři pokusy, ale zvlášť v moderním fotbale to není obvyklý jev. Mezi tyto anomálie logicky patřil i Erling Haaland, ale ten si udělal za výhrou s Norskem fajfku hned po prvním zápase.
Kteří nejslavnější hráči nikdy nevyhráli na největším fotbalovém turnaji světa jediný zápas? Z těch současných, nebo alespoň z 21. století, jich moc není. Bez tohoto úspěchu musel ukončit kariéru třeba Velšan Gareth Bale, za zmínku stojí i jeho krajan Ryan Giggs.
A historicky? Tím nejznámějším případem je rozhodně muž, kterého Pelé označil za nejlepšího na světě je Alfredo di Stefano, legenda Realu Madrid. Útočník dokonce vystřídal tři reprezentace – argentinskou, kolumbijskou a španělskou, přesto se na mundial ani nepodíval. To samé se dá říct o Georgi Bestovi (Severní Irsko) a Georgi Weahovi (Libérie), kteří zkrátka se svými zeměmi hráli v kvalifikaci do kopce.
Co se týče jmen, není to špatná společnost. Přesto je Salah určitě mnohem radši, že je mezi Messim, Ronaldem, Pelém, Maradonou, Zidanem apod.
Nejdelší čekání na výhru na MS (od debutu)
- 1. Bolívie - 96 let (od 1930 do současnosti)
- 2. Egypt - 92 let (od 1934 do 2026)
- 3. Indonésie - 88 let (od 1938 do současnosti)
- 4. Izrael, El Salvador - 56 let (od 1970 do současnosti)
- 5. Norsko - 56 let (od 1938 do 1994)
Šance na postup ze skupiny GŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1