Francie - Irák 3:0. Přerušení a nejdelší zápas MS. Pak Mbappé vyrovnal Kloseho
Už několik hodin před zápasem fotbalistů Francie s Irákem vydali meteorologové výstrahu na silný déšť a hrozící bouřky. Obavy z nepříznivého počasí se ve Philadelphii potvrdily, utkání základní skupiny I na mistrovství světa bylo o přestávce přerušeno. Nejprve na třicet minut, nakonec se pauza protáhla na dvě hodiny. Ani to ovšem favorita nerozhodilo a Francie po dvou gólech Kyliana Mbappého slaví výhru 3:0. Sám kapitán se v historické tabulce střelců šampionátu dotáhl na Miroslava Kloseho. Program MS 2026 ZDE >>>
Před turnajem šlo o jedno z mnoha témat. Jak moc bude počasí ovlivňovat zápasy světového šampionátu? Budou se opakovat dlouhá přerušení z loňského mistrovství světa klubů?
Dvanáctý den turnaje se tato černá předpověď vyplnila. Místní bezpečnostní protokoly, které FIFA pro severoamerický šampionát plně převzala, totiž hovoří jasně: pokud udeří blesk ve vzdálenosti do osmi mil (zhruba 13 kilometrů) od stadionu, musí být utkání okamžitě přerušeno. Toto nekompromisní zámořské pravidlo, na které v Evropě nejsme zvyklí, tak poprvé výrazně zasáhlo do dění na mundialu.
Prudce začalo pršet už během 37. minuty, kdy si diváci na stadionu ve Philadelphii začali nasazovat pláštěnky. První poločas se za stavu 1:0 pro favorita ještě dohrál, jenže o přestávce kanadský sudí Fischer nařídil, ať hráči zůstanou v šatně.
Přesně v 17:49 místního času přerušil hlavní arbitr utkání, namísto klasické čtvrt hodinky se však do míče znovu koplo až za 131 minut. Bouřka přinesla na stadion silný déšť, vítr a nadále hrozily také blesky.
Deschamps: Hráli jsme karty
Oba týmy se musely přizpůsobit netradičním podmínkám a udržet se v koncentraci i přes extrémně dlouhou přestávku. „Hráli jsme karty,“ vypálil vtipně francouzský trenér Didier Deschamps. „Ne, prostě jsme čekali. Pořád jsme dostávali informace o časech, které se neustále posouvaly. Pro mě i pro Grahama (trenéra Iráku) bylo důležité, že jsme měli čas na druhou rozcvičku, takže zdraví hráčů nebylo v ohrožení,“ doplnil již vážně.
Fanoušci v tomto čase museli být dočasně evakuováni do bezpečných prostor, kde čekali na pokračování utkání. Poločasová pauza nakonec skončila až o dvě hodiny později a natěšení diváci i nervózní hráči se dočkali restartu.
Trávníkáři usilovně makali, aby odstranili z hrací plochy kaluže vody a k radosti všech přítomných se vše podařilo. Na place sice místy stálo větší množství vody, ale fotbalu to prakticky vůbec neuškodilo.
Navíc se kvůli dlouhému zdržení poprvé na turnaji obešel druhý poločas i bez kontroverzní přestávky na občerstvení. Je pravda, že vody i odpočinku už si všichni zúčastnění užili až moc.
V součtu tak od úvodního výkopu do závěrečného hvizdu uplynuly bezmála čtyři hodiny, což z utkání učinilo nejdelší zápas mistrovství světa v historii.
„Něco takového se mi stalo poprvé, ale jde o otázku bezpečnosti, takže to bereme tak, jak to je. Nemůžete bojovat proti dešti a bleskům. Vždycky existuje riziko, že se to stane a musíme se přizpůsobit místním podmínkám a pravidlům,“ nestěžoval si trenér vítězného týmu.
Mbappé: Messi bude dávat góly. Jako vždycky
Nejlépe ze všech se s dlouhou prodlevou vypořádala největší hvězda na hřišti a kapitán francouzského výběru. V prvním poločase Kylian Mbappé otevřel skóre krásnou ranou z dálky levou nohou, po změně stran pak využil obrovské chyby v obraně soupeře a do prázdné branky upravil na 2:0.
Superstar Realu Madrid tak už v 27 letech překonala další obrovskou fotbalovou ikonu. Na mundialu nastoupil Mbappé do šestnácti zápasů a nasázel v nich stejný počet branek, čímž vyrovnal zápis Miroslava Kloseho.
Jelikož však o pár hodin dříve úřadoval fenomenální Lionel Messi, který své maximum posunul už na 18 tref, stačí nyní výkon Mbappého „jen“ na dělené druhé místo. „Dopředu jsem věděl, že Messi bude dávat góly. Jako vždycky. Já budu dál střílet góly, pomáhat týmu a snad se dostanu co nejdál. Chci ale vyhrát mistrovství světa,“ promluvil ještě před výkopem nejlepší střelec francouzské reprezentace, který pokukuje po dalším milníku.
Na jeho dva zásahy navázal ještě pojistkou Ousmane Dembélé a Francie slavila v poměru 3:0. Modří tak mají se šesti body jistý postup do vyřazovací fáze a v posledním kole skupiny I se s Norskem střetnou o první místo. Výhodnější pozici mají díky lepšímu skóre právě mistři světa z let 1998 a 2018.
„Byl to dlouhý zápas a další hrajeme už za čtyři dny, ale hlavní je, že jsme vyhráli, máme šest bodů a už jsme postoupili do dalšího kola,“ uzavřel šťastný Deschamps.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0