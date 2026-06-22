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ONLINE: Francie - Irák 1:0. Mbappého paráda zpoza vápna, favorit rychle vede

Kylian Mbappé poslal Francii proti Iráku do vedení
Kylian Mbappé poslal Francii proti Iráku do vedeníZdroj: ČTK
Kylian Mbappé poslal Francii proti Iráku do vedení
Francie hrála ve druhém utkání ve skupině s Irákem
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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První prověrku zvládli. Do mistrovství světa vstoupili fotbalisté Francie výhrou 3:1 nad Senegalem, dnes je ve skupině I čeká druhý zápas, ve kterém se postaví Iráku. Potvrdí reprezentanti galského kohouta úlohu jednoznačného favorita a připíší si další vítězství? Utkání má výkop ve 23:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
22. 6. 2026 · 23:00
Francie
1:0
Irák
Skupina IxG 2.03 – 0.62
Predikce aktualizována: 22. 6. 2026 23:30
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny I

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
70%
26%
3%
1%
NorskoNorsko
26%
45%
27%
1%
SenegalSenegal
4%
27%
52%
17%
IrákIrák
1%
2%
17%
80%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 22. 6. 2026 23:30
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

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