ONLINE: Francie - Irák 1:0. Mbappého paráda zpoza vápna, favorit rychle vede
První prověrku zvládli. Do mistrovství světa vstoupili fotbalisté Francie výhrou 3:1 nad Senegalem, dnes je ve skupině I čeká druhý zápas, ve kterém se postaví Iráku. Potvrdí reprezentanti galského kohouta úlohu jednoznačného favorita a připíší si další vítězství? Utkání má výkop ve 23:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Francie
1:0
Irák
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
70%
26%
3%
1%
NorskoNorsko
26%
45%
27%
1%
SenegalSenegal
4%
27%
52%
17%
IrákIrák
1%
2%
17%
80%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0