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ONLINE: Francie - Irák 1:0. Zápas přerušen kvůli bouřce, čekat se může dlouho

Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolí
Zápas Francie - Irák byl po prvním poločase přerušen kvůli bouřce v okolíZdroj: ČTK
Fanoušci čekají na pokračování zápasu Francie - Irák
Fanoušci čekají na pokračování zápasu Francie - Irák
Na konci prvního poločasu duelu Francie - Irák začalo hustě pršet
Fanoušci museli během přerušení opustit stadion
Gólová radost Kyliana Mbappého
Fanoušci museli během přerušení opustit stadion
Fanoušci museli oblékat pláštěnky
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Daniel Fekets
MS fotbal 2026
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Už několik hodin před zápasem Francie s Írákem vydali meteorologové výstrahu na silný déšť a hrozící bouřky. Obavy z nepříznivého počasí se ve Philadelphii potvrdily, utkání základní skupiny I bylo na minimálně třicet minut o přestávce přerušeno. Jediným střelcem duelu je zatím Kylian Mbappé, jenž svým patnáctým gólem na světových šampionátech drží krok s čerstvým rekordmanem Lionelem Messim. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

Pokud udeří blesk ve vzdálenosti zhruba osmi mil od stadionu, podle pravidel FIFA musí být utkání přerušeno. Vůbec poprvé na letošním mistrovství světa se tato vyhláška potvrdila při zápase Francie s Írákem, které se pořádně protáhne. Minimálně o třicet minut.

Prudce začalo pršet během 37. minuty, kdy si diváci na stadionu ve Philadelphii začali nasazovat pláštěnky. První poločas se za stavu 1:0 pro favorita ještě dohrál, jenže o přestávce kanadský sudí Fischer nařídil, ať hráči zůstanou v šatně.

Fanoušci museli být dočasně evakuováni do bezpečných prostor, kde momentálně čekají na pokračování utkání. Něco podobného pamatují z loňského mistrovství světa klubů Chelsea s Benfikou, jejichž osmifinálový duel byl přerušený na téměř dvě hodiny.

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MS 2026 · PREDIKCE
22. 6. 2026 · 23:00
Francie
1:0
Irák
Skupina IxG 2.02 – 0.63
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 01:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny I

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
70%
26%
3%
1%
NorskoNorsko
26%
46%
27%
1%
SenegalSenegal
4%
26%
53%
17%
IrákIrák
1%
2%
17%
81%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 01:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

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