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ONLINE: Francie - Irák. Mbappé a spol. proti outsiderovi, potvrdí roli favorita?

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Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Kylian Mbappé v akci proti Senegalu
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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První prověrku zvládli. Do mistrovství světa vstoupili fotbalisté Francie výhrou 3:1 nad Senegalem, dnes je ve skupině I čeká druhý zápas, ve kterém se postaví Iráku. Potvrdí reprezentanti galského kohouta úlohu jednoznačného favorita a připíší si další vítězství? Utkání má výkop ve 23:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
22. 6. 2026 · 23:00
Francie
vs
Irák
68%
15%
17%
Skupina IxG 1.98 – 0.67
Predikce aktualizována: 22. 6. 2026 18:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny I

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
FrancieFrancie
69%
26%
4%
1%
NorskoNorsko
26%
46%
26%
1%
SenegalSenegal
4%
26%
53%
18%
IrákIrák
1%
2%
17%
80%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 22. 6. 2026 18:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

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