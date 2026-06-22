Argentina - Rakousko 2:0. Rekordní gól na MS! Messi překonal Kloseho, který mu i gratuloval
Znovu se zapsal nesmazatelně do historie. Lionel Messi je oficiálně nejlepším střelcem v dějinách světových šampionátů, v utkání s Rakouskem (2:0) vsítil svůj sedmnáctý a posléze i osmnáctý gól na nejzářivějších fotbalových jevištích. Argentinský kapitán překonal Němce Miroslava Kloseho, jenž prvenství držel dvanáct let. Messi má na letošním mundialu už pět tref, v úvodním špílu s Alžírskem se totiž blýskl hattrickem. Program MS 2026 ZDE >>>
Do čela historických tabulek mohl Lionel Messi vstoupit už o půlhodinu dříve, jenže v 9. minutě neproměnil penaltu. Výsostnou příležitost mu darovali Rakušané Stefan Posch se Xaverem Schlagerem, kteří faulovali Lautara Martíneze. Argentinská legenda však obrovskou šanci zahodila, kasu totiž vůbec netrefila.
Loženku si vytvořila i o deset minut později. Dostala se do šance, kterou ji na poslední chvíli sebral David Alaba spolu s gólmanem Alexanderem Schlagerem. Messi měl tutovku i v 32. minutě, jeho ránu ale vykopl Alaba.
Nezapomenutelný okamžik přišel až v závěru úvodního poločasu, kdy Medinovu přihrávku zleva osmatřicetiletá hvězda Interu Miami zatloukla do Schlagerova protipohybu. Desítky tisíc fanoušků na stadionu skákaly radostí, Kloseho střelecký rekord byl definitivně překonán. Pojistku na argentinskou výhru 2:0 přidal Messi v páté minutě nastavení.
Gratulace od Kloseho
„Lionel Messi je pro mě nejlepší fotbalista všech dob! Gratuluji, šampione!“ pověděl překonaný Klose krátce po utkání deníku Süddeutsche Zeitung. Bývalý německý kanonýr už před turnajem předpověděl, že ho Messi překoná. „A bylo by to naprosto v pořádku. Ten rekord bude dříve nebo později stejně překonán, a pokud to má být někdo jiný, klidně ať je to Messi. Doteď jsem a vždycky jsem byl jeho velkým fanouškem.“
Podobně mluvili i rakouští fotbalisté, kteří v Dallasu Messiho kouzlům čelili. „Messi je nejlepší hráč na světě, mám před ním obrovský respekt a obdiv,“ hlásil bek Bayernu Mnichov Konrad Laimer. „Pro mě je to úplně nejlepší hráč, jaký kdy existoval. Fakt klobouk dolů,“ přidal se Romano Schmid.
Messi se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který skóroval v šesti zápasech světového šampionátu za sebou. Před ním to dokázali pouze Francouz Just Fontaine v roce 1958 a Brazilec Jairzinho o dvanáct let později.
Zápas proti Rakousku byl pro Messiho celkově osmadvacátým na světových šampionátech. Upozornil na sebe už před týdnem proti Alžírsku, kdy zaznamenal svůj vůbec první hattrick na MS, navíc při jubilejním dvoustém reprezentačním startu.
Nic z toho se nemuselo stát, kdyby Messi před deseti lety v národním týmu přece jen skončil. Po prohraném finále Copa América s Chile v létě 2016 totiž ohlásil, že reprezentaci mává. „Pro mě je národní tým u konce,“ uvedl tehdy. Jaké byly důvody? Trápilo jej, že s argentinským týmem mu trofeje utíkaly. Dvakrát pro něj skončilo mistrovství světa ve čtvrtfinále, o dva roky dříve v Brazílii mu pohár sebrali ve finále Němci. Ve své domovině byl neustále srovnáván s Diegem Maradonou, jenže týmové úspěchy nepřicházely.
Po velkém tlaku fanoušků, spoluhráčů i veřejnosti však tehdejší hvězda Barcelony od záměru upustila. Na následném mistrovství světa v Rusku sice ještě neuspěla, avšak v letech 2021 a 2024 ovládla Copu Américu. Největší reprezentační úspěch slavil Messi před čtyřmi lety v Kataru, kdy sedmi vstřelenými góly pomohl k zisku zlatých medailí. Jihoamerická země ovládla mundial poprvé od roku 1986, kdy ji k titulu dovedl právě Maradona.
Pohled Jonáše Bartoše - Messiho vzkaz Čechům
Bájný střelecký rekord turnaje překonal Messi v Dallasu, nedaleko české základny během světového šampionátu.Náramně si užil další skvělé představení, svým přístupem na probíhajícím mundialu ukazuje recept Koubkově partě.
Zlatým Katarem ze sebe sejmul obří tlak, na hřišti školí o generaci mladší protivníky. Bez nervů, s maximální podporou svých parťáků i milionů fanoušků po celém světě. Hraje s naprostou lehkostí, zcela jednoduše nastřílel zatím všechny argentinské branky na turnaji. Zahodil proti Rakousku na začátku penaltu? No a co. Podrbal se za uchem a s potutelným úsměvem pokračoval dál, aby dvěma údery zápas rozhodl.
Messi si fotbal užívá, srší z něj jiskra i obyčejná dětská radost, že ještě může běhat na nejblyštivější scéně.
Nastavení hlavy fenomenálního kapitána by měli kopírovat i Češi. Nepouštět do mysli únavu, obavy z vyřazení či otrávenost z náročných přeletů a klimatických podmínek. Ať si Schick a spol. na Aztéckém stadionu zahrají ve čtvrtek o postup s Mexikem s chutí a lehkostí. Třeba i oni udělají radost sobě a lidem ve své zemi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0