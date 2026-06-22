ONLINE: Argentina - Rakousko 1:0. Sedmnáctá trefa na MS! Messi překonal Kloseho rekord
Znovu se zapsal nesmazatelně do historie. Lionel Messi je oficiálně nejlepším střelcem v dějinách světových šampionátů, v závěru prvního poločasu utkání s Rakouskem vsítil svůj sedmnáctý gól na šampionátech. Argentinský kapitán překonal Němce Miroslava Kloseho, jenž prvenství držel dvanáct let. Messi má na letošním Mundialu už čtyři trefy, v úvodním špílu s Alžírskem se blýskl hattrickem. ONLINE přenos z utkání s Rakouskem sledujte na webu iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Do čela historických tabulek mohl Lionel Messi vstoupit o půlhodinu dříve, jenže v 9. minutě neproměnil penaltu. Výsostnou příležitost mu darovali Rakušané Posch se Schlagerem, kteří faulovali Lautara Martíneze. Argentinská legenda však branku netrefila.
Obrovskou možnost měla i o deset minut později, kdy se dostala do šance, kterou ji na poslední chvíli sebral David Alaba spolu s gólmanem Alexanderem Schlagerem. Messi měl tutovku i v 32. minutě, jeho ránu ale vykopl Alaba.
Nezapomenutelný okamžik přišel tak až v závěru úvodního poločasu, když Medinovu přihrávku zleva osmatřicetiletá hvězda Interu Miami zatloukla do Schlagerova protipohybu. Tisíce fanoušků na stadionu v Dallasu byly rázem na nohou.
Messi hraje momentálně svůj šestý kariérní šampionát. Nejvíc se mu dařilo před čtyřmi lety v Kataru, kde sedmi góly pomohl Argentině k zisku zlatých medailí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0