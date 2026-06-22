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ONLINE: Argentina - Rakousko 1:0. Sedmnáctá trefa na MS! Messi překonal Kloseho rekord

Messiho oslava rekordního gólu
Messiho oslava rekordního góluZdroj: Christian Brunskill / Profimedia
Lionel Messi
Lionel Messi se spoluhráči slaví svůj rekordní gól
Lionel Messi v zápase proti Rakousku sleduje dění na hřišti
Lionel Messi po neproměněné penaltě proti Rakousku
Záložník Rakouska Konrad Laimer
Záložník Argentiny Rodrigo de Paul
Nástup před zápasem Argentiny a Rakouska
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Daniel Fekets
MS fotbal 2026
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Znovu se zapsal nesmazatelně do historie. Lionel Messi je oficiálně nejlepším střelcem v dějinách světových šampionátů, v závěru prvního poločasu utkání s Rakouskem vsítil svůj sedmnáctý gól na šampionátech. Argentinský kapitán překonal Němce Miroslava Kloseho, jenž prvenství držel dvanáct let. Messi má na letošním Mundialu už čtyři trefy, v úvodním špílu s Alžírskem se blýskl hattrickem. ONLINE přenos z utkání s Rakouskem sledujte na webu iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

Do čela historických tabulek mohl Lionel Messi vstoupit o půlhodinu dříve, jenže v 9. minutě neproměnil penaltu. Výsostnou příležitost mu darovali Rakušané Posch se Schlagerem, kteří faulovali Lautara Martíneze. Argentinská legenda však branku netrefila. 

Obrovskou možnost měla i o deset minut později, kdy se dostala do šance, kterou ji na poslední chvíli sebral David Alaba spolu s gólmanem Alexanderem Schlagerem. Messi měl tutovku i v 32. minutě, jeho ránu ale vykopl Alaba.

Nezapomenutelný okamžik přišel tak až v závěru úvodního poločasu, když Medinovu přihrávku zleva osmatřicetiletá hvězda Interu Miami zatloukla do Schlagerova protipohybu. Tisíce fanoušků na stadionu v Dallasu byly rázem na nohou. 

Messi hraje momentálně svůj šestý kariérní šampionát. Nejvíc se mu dařilo před čtyřmi lety v Kataru, kde sedmi góly pomohl Argentině k zisku zlatých medailí. 

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#TýmZVRPSkóreB
1Argentina11003:03
2Rakousko11003:13
3Jordánsko10011:30
4Alžírsko10010:30
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