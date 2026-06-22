Jak by aktuálně vypadalo play off MS? Češi proti Salahovi a schůdná cesta až do čtvrtfinále
Základní skupiny na fotbalovém mistrovství světa jsou v plném proudu. Většině týmů už v nich zbývá jen jeden zápas. Po noční porci duelů došlo k další aktualizaci predikčního modelu britské BBC, který od začátku mundialu nabízí složení play off dle aktuálního pořadí ve skupinách. Český tým se ve skupině A drží na třetím místě a stále mezi celky, které by postupovaly. A vychází zde hodně schůdná cesta skrz vyřazovací fázi. S aktuálním herním projevem je ale však reálnější balení kufrů po bitvě proti Mexiku. Na jaké další dvojice by došlo, pokud by aktuální stav vydržel i po dohrání poslední porce skupinových zápasů? Program MS 2026 ZDE >>>
Zatím je to pouze scénář z říše sci-fi, ale pokud by pořadí ve skupinách dopadlo tak, jak aktuálně vypadá, nabízely by se zajímavé dvojice hned pro úvodní kolo. Predikční model FIFA nabízí celkem 495 variant (projděte si je ZDE>>>), jak by mohlo vypadat umístění a postup týmů ze třetích míst, varianta se kterou pracuje i tento text je číslem 283 z celkových 495 možností složení týmů ve vyřazovací části.
Postupová matematika stále počítá s českou účastí ve vyřazovací fázi. Češi by v aktuální verzi postupového klíče obsadili sedmé z osmi míst zaručujících účast v play off turnaje. Pro tým Miroslava Koubka by se nabízel schůdný soupeř. Podle aktuální situace by Češi vyrazili do Seattlu (1. července, 22:00) k duelu proti dosavadnímu lídrovi skupiny G – Egyptu. V souboji s africkým výběrem by Češi rozhodně nebyli úplně jasným outsiderem. V pavouku, který britská BBC skládá od začátku šampionátu, by se pak nabízela hratelná cesta až do čtvrtfinále.
V této hypotetické situaci by Češi nejprve hráli s Egyptem a následně by narazili na vítěze zápasu USA/Ekvádor (7. července opět v Seattlu, 2:00). Pokud by Koubkův soubor prošel i skrz tuto nástrahu, zahrál by si čtvrtfinálový zápas proti jednomu ze čtveřice Ghana/DR Kongo – Španělsko/Rakousko (10. července v Los Angeles, 21:00).
Aktuální pořadí, které bude platit nejméně do pondělních večerních zápasů, by hned na úvod vyřazovací části nabízelo třeba atraktivní bitvu Anglie proti Portugalsku či souboj Norska proti Švédsku. Dále by se hned na úvod vyřazovacích bitev utkali Brazílie a Japonsko, Nizozemsko s Marokem, Argentina proti Uruguayi a Francie by vyzvala Pobřeží slonoviny.
Pavouk by tak nabízel hned čtyři čistě evropské souboje, dva čistě jihoamerické, jeden duel afrických týmů a jednu bitvu asijských týmů (šlo by o duel Austrálie – Írán, Austrálie je součástí asijské federace AFC).
Z „české“ skupiny A by postoupily tři výběry ze čtyř. Hostitelé z Mexika by potkali překvapení turnaje – Kapverdy, Jižní Korea by se utkala se Švýcarskem.
Poslední duely skupin však pořadím ještě pořádně zamíchají a čeští fotbalisté nemají rozhodně nic jistého a velmi reálně hrozí také konec v aztéckém kotli po bitvě proti Mexiku...