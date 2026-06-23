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Jordánsko - Alžírsko 1:2. K obratu zavelel Mahrez, Afričané udrželi šanci na postup

Amine Gouiri rozhodl zápas proti Jordánsku
Amine Gouiri rozhodl zápas proti JordánskuZdroj: ČTK
Riyad Mahrez zavelel k výhře nad Jordánskem
Šance Jordánska na postup jsou mizivé
Fanoušci Alžírska
Alžírsko otočilo proti Jordánsku a má slušnou šanci na postup
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MS fotbal 2026
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Oba týmy své úvodní zápasy na mistrovství světa prohrály. Jordánsko zůstalo na nule i po souboji s Alžírskem, přestože po prvním poločase vedlo. Po změně stran pomohl k otočce africké země hvězdný Rijád Mahrez a v závěru rozhodl ve prospěch Alžírska Amine Gouiri. V posledním utkání skupiny si to rozdá o postup s Rakouskem, naopak Jordánsko bude mít proti Argentině minimální šanci. Program MS 2026 ZDE >>>

Podrobnosti připravujeme...

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina22005:06
2Rakousko21013:33
3Alžírsko21012:43
4Jordánsko20022:50

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