Jordánsko - Alžírsko 1:2. K obratu zavelel Mahrez, Afričané udrželi šanci na postup
Oba týmy své úvodní zápasy na mistrovství světa prohrály. Jordánsko zůstalo na nule i po souboji s Alžírskem, přestože po prvním poločase vedlo. Po změně stran pomohl k otočce africké země hvězdný Rijád Mahrez a v závěru rozhodl ve prospěch Alžírska Amine Gouiri. V posledním utkání skupiny si to rozdá o postup s Rakouskem, naopak Jordánsko bude mít proti Argentině minimální šanci. Program MS 2026 ZDE >>>
Podrobnosti připravujeme...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Alžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Jordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0