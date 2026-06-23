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ONLINE: Jordánsko - Alžírsko 1:1. Souboj poražených, po půli srovnává Mahrez

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Fanoušci Alžírska
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MS fotbal 2026
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Oba týmy své úvodní zápasy na mistrovství světa prohrály. Nyní se postaví proti sobě. Jordánsko ve skupině J čelí Alžírsku. Obě reprezentace si chtějí spravit chuť, komu se to povede lépe a připíše si první body do tabulky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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MS 2026 · PREDIKCE
23. 6. 2026 · 05:00
Jordánsko
1:1
Alžírsko
Skupina JxG 1.03 – 1.62
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 06:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny J

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
99%
1%
0%
0%
RakouskoRakousko
0%
59%
37%
4%
AlžírskoAlžírsko
0%
37%
40%
23%
JordánskoJordánsko
1%
3%
22%
73%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 23. 6. 2026 06:40
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina22005:06
2Rakousko21013:33
3Jordánsko10011:30
4Alžírsko10010:30

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