ONLINE: Jordánsko - Alžírsko. Souboj poražených, kdo si připíše první body na MS?
Atmosféra na stadionu v Atlantě a rozpačité reakce fanoušků. Co zkomplikovalo cestu zpět do Dallasu? • Zdroj: iSport.cz
Oba týmy své úvodní zápasy na mistrovství světa prohrály. Nyní se postaví proti sobě. Jordánsko ve skupině J čelí Alžírsku. Obě reprezentace si chtějí spravit chuť, komu se to povede lépe a připíše si první body do tabulky? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
Jordánsko
vs
Alžírsko
24%
21%
55%
Šance na postup ze skupiny JŠance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
ArgentinaArgentina
99%
1%
0%
0%
RakouskoRakousko
0%
58%
39%
3%
AlžírskoAlžírsko
0%
39%
41%
20%
JordánskoJordánsko
1%
2%
20%
76%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0