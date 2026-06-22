ONLINE: Norsko - Senegal. Vikingové bojují o jistotu postupu, proti stojí africký sok
Po úvodní jasné výhře 4:1 na Irákem čeká norské fotbalisty druhý duel ve skupině I na letošním mistrovství světa. Výběr kolem snajpra Erlinga Haalanda vyzve tým Senegalu. Jeden z nejlepších týmů Afriky posledních let na úvod turnaje nestačil na Francii a prohrál 1:3. Norové, kteří na turnaji nastupují po 28 letech, si výhrou mohou zajistit místo ve vyřazovací fázi. Senegal však bojuje o život, případná porážka proti evropskému soupeři by poslala tým kouče Papeho Thiawa na hranu vyřazení. ONLINE přenos z duelu sledujte na iSportu od 2:00. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Francie
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Senegal
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Irák
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0