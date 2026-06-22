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ONLINE: Norsko - Senegal. Vikingové bojují o jistotu postupu, proti stojí africký sok

Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti IrákuZdroj: ČTK / AP / Mark Stockwell
Erling Haaland
Chyba brankáře Iráku Jalala Hassana, po které Erling Haaland skóroval
Erling Haaland slaví gól proti Iráku na MS
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
Erling Haaland slaví gól proti Iráku
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iSport.cz
MS fotbal 2026
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Po úvodní jasné výhře 4:1 na Irákem čeká norské fotbalisty druhý duel ve skupině I na letošním mistrovství světa. Výběr kolem snajpra Erlinga Haalanda vyzve tým Senegalu. Jeden z nejlepších týmů Afriky posledních let na úvod turnaje nestačil na Francii a prohrál 1:3. Norové, kteří na turnaji nastupují po 28 letech, si výhrou mohou zajistit místo ve vyřazovací fázi. Senegal však bojuje o život, případná porážka proti evropskému soupeři by poslala tým kouče Papeho Thiawa na hranu vyřazení. ONLINE přenos z duelu sledujte na iSportu od 2:00. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Norsko11004:13
2Francie11003:13
3Senegal10011:30
4Irák10011:40

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