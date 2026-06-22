Trenér dinosaurus, napsal o Koubkovi. Finský hokejista z Boleslavi komentuje dění na MS
Fotbalová horečka spojená s mistrovstvím světa v Americe zachvátila svět a nevyhnula se ani hokejovému prostředí. Sportovní svátek pozorně sleduje i finský obránce Alex Lintuniemi, jenž naposledy působil v Mladé Boleslavi. Dění okolo šampionátu pravdeilně komentuje na sociální síti X, kriticky se vyjádřil k výkonům rozhodčích i ke hře českého týmu. „Trenér dinosaurus hraje hrozný fotbal,“ rýpl si do kouče Miroslava Koubka a jeho výběru. Program MS 2026 ZDE >>>
Zápas mezi Českem a Jihoafrickou republikou vzbudil hodně emocí. Tým okolo kapitána Ladislava Krejčího začal dobře, bleskově vedl, ale z nastolené hry ustoupil, po nepřesvědčivém výkonu jen remizoval 1:1 a zkomplikoval si cestu za postupem ze skupiny. Na reprezentaci se začala valit kritika ze strany fotbalových expertů i fanoušků, příznivce pobouřily výroky trenéra Miroslava Koubka, který hodnotil výkon pozitivně.
Na sociální síti X se do českého trenéra pustil po druhém utkání na turnaji i hokejový obránce Alex Lintuniemi. „Tohle je pro Česko trapné. Trenér dinosaurus hraje hrozný fotbal, i když mají lepší tým. Fuj,“ napsal třicetiletý Fin na svém profilu, kde pravidelně komentuje dění na světovém šampionátu ve fotbale.
„Kdyby tam nebyl Koubek, byl by tam dinosaurus Hašek,“ reagoval vzápětí další z uživatelů na X. „Jo, kámo. To je ten problém,“ odpověděl Lintuniemi.
Hokejista z Helsinek strávil v Česku posledních pět sezon. V roce 2021 přišel do Mladé Boleslavi, kde strávil většinu českého angažmá. Jen nakrátko si odskočil do prvoligové Slavie a půlku jednoho ročníku strávil v Kometě Brno. Individuálně nejlepší rok zažil Lintuniemi v sezoně 2024/25, kdy ve 43 zápasech základní části bral 17 bodů (5+12). V minulém ročníku se ale propadl na pouhých sedm zápisů (1+6) a momentálně je bez angažmá.
Už snad nejde klesnout níž...
Volný čas proto může Lintuniemi věnovat mistrovství světa ve fotbale a komentování dění na turnaji. Už před utkáním s Jihoafrickou republikou se podivoval volbě základní sestavy Česka. „Proč nehraje Šulc v základu? Je tu nějaký Čech, který by mi s tím dokázal pomoct?“ ptal se Lintuniemi na X. Když se dočkal odpovědi, že to trenér ztratil, rychle reagoval: „Zjevně. Ale pořád doufám, že vyhrajete.“
Přání se obránci z Finska nevyplnilo, po remíze mohl mluvit o ostudě pro Čechy. Přispěchal ale i s chválou na konto hlavní sudí Tori Pensové. „Potřebujeme víc ženských rozhodčích v tomhle sportu. Paní ze zápasu Česko – Jihoafrická republika byla zatím nejlepší rozhodčí na celém turnaji,“ naťukal Lintuniemi, který už v předchozích dnech rozhodčí na šampionátu ostře kritizoval.
V průběhu turnaje psal nelichotivě také o německém týmu nebo Portugalcích Tomasi Araujovi a Brunovi Fernandesovi. Mezi českými fanoušky pochopitelně upoutala nejvíce pozornosti výtka směrem ke Koubkovi a jeho výběru.
„Snad jste spokojení. Už snad ani nejde klesnout níž, než když finský hokejista hrající za Boleslav prohlásí, že jste paskvil vedený dinosaurem. Před posledním zápasem radši do středu položte bílý ručník,“ označil profil reprezentace jeden z komentujících uživatelů.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1