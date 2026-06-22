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Vzadu na čtyřku, Sochůrek do základu? A které mladíky v budoucnu „povýší“ Nedvěd?

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Vzadu na čtyřku, Sochůrek do základu? A které mladíky v budoucnu „povýší“ Nedvěd? • Zdroj: iSport.cz
Pavel Nedvěd na MS
Eduard Poustka, másér národního týmu, v debatě s Karlem Poborským a Pavlem Nedvědem
Eduard Poustka, másér národního týmu, v debatě s Karlem Poborským a Pavlem Nedvědem
Eduard Poustka, másér národního týmu, v debatě s Karlem Poborským a Pavlem Nedvědem
Hugo Sochůrek v akci za reprezentaci proti Kosovu
Hugo Sochůrek se stal nejmladším českým reprezentantem v historii
Hugo Sochůrek s Ladislavem Krejčím po zápase s Kosovem
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MS fotbal 2026
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„Bezpečný fotbal, který zatím předvádí Česko na mistrovství světa, jako by vzal hráčům radost z toho, že se mohou předvést na největším fotbalovém svátku planety,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport na obou březích Atlantiku hodnotí vyhlídky Koubkova výběru před posledním zápasem základní skupiny proti domácímu Mexiku. „Vrátil bych se ke čtyřce vzadu a nebál bych se postavit do základu Sochůrka,“ říká Michal Kvasnica. Program MS 2026 ZDE >>>

  • Které mladé hráče měl asi na mysli Pavel Nedvěd, když hovořil o budoucnosti českého fotbalu?

  • Proč chybí rychlost?

  • Je reprezentace na turnaji fyzicky „uvařená“?

  • Data možná překvapivě říkají, že Češi běhají. Hodně běhají… možná až moc?

Kompletní díl najdete i na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

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MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny A

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
MexikoMexiko
100%
0%
0%
0%
Jižní KoreaKorea
0%
80%
17%
4%
Česká republikaČesko
0%
3%
59%
37%
Jihoafrická republikaJAR
0%
17%
24%
59%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 22. 6. 2026 18:45
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky zápasů, sázkové kurzy evropských bookmakerů, Monte Carlo simulace (20 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko22003:06
2Již. Korea21012:23
3Česko20112:31
4JAR20111:31

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