Vzadu na čtyřku, Sochůrek do základu? A které mladíky v budoucnu „povýší“ Nedvěd?
„Bezpečný fotbal, který zatím předvádí Česko na mistrovství světa, jako by vzal hráčům radost z toho, že se mohou předvést na největším fotbalovém svátku planety,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport na obou březích Atlantiku hodnotí vyhlídky Koubkova výběru před posledním zápasem základní skupiny proti domácímu Mexiku. „Vrátil bych se ke čtyřce vzadu a nebál bych se postavit do základu Sochůrka,“ říká Michal Kvasnica. Program MS 2026 ZDE >>>
Které mladé hráče měl asi na mysli Pavel Nedvěd, když hovořil o budoucnosti českého fotbalu?
Proč chybí rychlost?
Je reprezentace na turnaji fyzicky „uvařená“?
Data možná překvapivě říkají, že Češi běhají. Hodně běhají… možná až moc?
Kompletní díl najdete i na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1