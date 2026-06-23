Pět opor tápe, forma zmizela v nejhorší chvíli. Rébusem je hlavně kolaps Šulce s Provodem
PŘÍMO Z USA | Ani u jednoho se nečekalo, že tolik sleví ze svého standardu. Nebyl důvod. Měli být nosnými hráči z osy základní sestavy, kolem kterých se poskládá zbytek týmu dle aktuální formy. Realita je však pro český fotbal na mistrovství světa krutá. V nejhorší chvíli, na vrcholu sezony a možná i celé kariéry, nenaladila pětice tradičních opor reprezentace ideální fazonu. Tomáš Souček, Pavel Šulc, Lukáš Provod, ale i Patrik Schick s Robinem Hranáčem mají do svého topu tak daleko, že tři z nich už trenérovi Miroslavu Koubkovi dokonce nespadají do kategorie nedotknutelných. Oproti EURO 2024 velký nezvyk. Postupová MATEMATIKA na MS 2026 ZDE >>>
Před dvěma lety v Německu to byla úplně jiná písnička. Lukáš Provod národní mužstvo táhl. Patrik Schick byl nejnebezpečnějším chlapíkem, což si veřejnost uvědomila hlavně poté, co se zranil. Tomáš Souček nepropadal, Robin Hranáč hasil situace a řekl si o transfer do bundesligového Hoffenheimu. Pavel Šulc si zahrál jen v úvodním zápase s Portugalskem, protože v reprezentaci teprve začínal.
Každopádně až na Šulce, který se ale mezitím vypracoval v lídra českého výběru i Lyonu, všichni na EURO 2024 doručili očekávané. Někteří předturnajové představy dokonce předčili.
O dva roky později je kontrast jejich výkonnosti nehezky obrovský. Jako by za oceán přijeli jejich dvojníci, ne borci s fajnovými sezonami a nabytými zkušenostmi v zádech. V nepravou chvíli ztratili sportovní formu a vypadá to, že i energii. Fyzickou i mentální. Že se to však naráz stane kvintetu opor, na které spoléhal kouč Miroslav Koubek, stejně jako jeho předchůdce Ivan Hašek?
To je průšvih – notabene pro upracovaný celek závislý na jakémkoli nadstandardním příspěvku stále ubývajících individualit. A když nejde o dva kusy, ale o polovinu dlouhodobě plánované sestavy, máte mega problém. Koubek se jej rozhodl řešit – podle názoru deníku Sport správně – vyndáním třech jmen ze základu, avšak viditelné zlepšení navzdory hodnocení trenéra nenastalo.
Hru bez Součka už si reprezentace vyzkoušela v baráži, Koubek hned ve své premiéře proti Irsku někdejšího kapitána posadil a ukázal, že středopolař West Hamu pro něj nedotknutelným mužem nebude. Centimetry obětoval za agilnost a konstruktivitu, záložník fakt proti Jižní Koreji ani Guatemale nevypadal dobře.