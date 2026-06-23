Trenér neurolog se zastal Koubka: Blízkost úspěchu může paralyzovat. Jsem proti hejtům
Z milionu neautorizovaných fotbalových trenérů má Pavel Chadim speciální expertízu. Brněnský neurolog jako kouč baseballové reprezentace letos podobně jako Miroslav Koubek trénoval český tým na světovém šampionátu. A v hodnocení výkonů Hrdých lvů jde proti proudu. „Já jsem velký bojovník proti hejtům,“ říká Chadim. Postupová MATEMATIKA na MS 2026 ZDE >>>
Soucítíte s trenérem Koubkem po vlně kritiky, která následovala po remíze s Jižní Afrikou a jeho hodnocení zápasu?
„No určitě. Zaprvé, ta věta, že by ten výkon hodnotil pozitivně, přece nemůže zničit všechno, co pro ten tým udělal, co dokázal, jakou odvahu měl, jaký plán měl. Mohlo to vyjít. Mrzí mě, že kdybychom to udrželi a vyhráli bychom, stejní lidé by ho měli za boha a teď ho ničí. Prostě se pro něco rozhodl, měl odvahu a zhodnotil to provedení jako pozitivní. Každá věta jde vytrhnout z kontextu.“
Jak výkon fotbalového týmu hodnotíte vy?
„Já jako trenér bych řekl, že taktika byla odvážná a nevypadala špatně. To, že se to nepodařilo dokonale a že jsme moc brzo nebyli dostatečně aktivní, to je pravda. Ale i tak to mohlo vyjít. Kdyby mě jako trenérovi někdo řekl, že pojedeme na mistrovství světa po dvaceti letech a povedeme v prvních dvou zápasech, já bych to bral. Myslím, že je skvělé, co dokázali. Věřím, že v posledním zápase gól dáme a vedení neztratíme. Jsem prostě pozitivní fanoušek, jsem se svým týmem když se daří, i když se nedaří“.
Nemyslíte, že je kritika přece jenom zasloužená?
„Je to velmi těžké. Myslím, že trošku většího respektu by si hráči