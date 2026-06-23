Hvězdy, co nesvítí: Provod bez drajvu, otrávený Šulc. Součkovo srdce pro tým bije, ale...
Páteř fotbalové reprezentace se v dallaském horku a dusnu rozpadla na prach. Co platilo, a do značné míry i fungovalo v baráži o mistrovství světa, je za Atlantikem zcela nefunkční. Dosavadní opory Česka si tašku s formou zapomněly někde při odbavování na Letišti Václava Havla. Realizační tým si moří hlavu, jak hvězdy vrátit na potřebnou úroveň před rozhodujícím zápasem s Mexikem. Deník Sport vybral pět nosných sloupů reprezentace, které jsou na světovém šampionátu daleko za očekáváním. Program MS 2026 ZDE >>>
Tomáš Souček
Zápasy/minuty: 2/130
Góly: 0
Asistence: 0
Střely/na bránu: 1/0
Pod Miroslavem Koubkem odehrál národní tým čtyři soutěžní zápasy a ve dvou z nich byl záložník West Hamu mimo základní sestavu. Do té doby šlo o nemyslitelnou věc. Je možné, že národ v přímém přenosu sleduje postupné odcházení bývalého kapitána. V Americe dosud nenabídl žádný argument k získání dříve dobytých met. Po porážce s Jižní Koreou mu trenér adresoval výtky k defenzivní činnosti, ve druhém zápase s JAR šel na hřiště z lavičky, ale minizápas prohrál 0:1… Na bojišti byl extrémně nevýrazný. Dříve určoval tempo týmu, plnil roli box-to-box hráče. To se na šampionátu neděje. S týmem ale žije, to se mu upřít nedá. Po brance Michala Sadílka v duelu s JAR vylétl z lavičky a u postranní lajny burcoval spoluhráče. Součkovo srdce pro národní tým stále bije. Jenže forma je v nedohlednu.
Lukáš Provod
Zápasy/minuty: 2/97
Góly: 0
Asistence: 0
Střely/na bránu: 1/0
Ve Slavii na něm stojí ofenzivní hra, do značné míry je Provodovi ušitá na míru. Reprezentace ale hraje jiným stylem, mnohem pasivnějším, což elegánovi s dlouhým krokem nevyhovuje. „Zkuste si tady dvakrát přeběhnout hřiště a uvidíte, že není jednoduché presovat a hrát aktivně celý zápas jako třeba Slavia,“ nabídl svůj pohled asistent kouče Jan Suchopárek. Ostatně, už v baráži bylo zřejmé, že Provod je uvězněn v taktické síti trenérského štábu. To však nic nemění na tom, že na turnaji se viditelně trápí. Nemá drajv, tah na bránu, zřejmě má i kondiční problémy. A to je možná největší limit. Vždycky býval zvyklý pohybovat se po hřišti s plnou nádrží, sprintovat i v nastaveném čase. Na mistrovství světa ale palivo pro dostatečný výkon schází, což musí nutně poznamenat hráčovu psychiku. Najednou musíte šetřit krokem, rozhodovat se jinak, uvažovat jinak…
Patrik Schick
Zápasy/minuty: 2/167
Góly: 0
Asistence: 0
Střely/na bránu: 2/1
Po úvodním zápase se vedly diskuse, jak dostat superkanonýra více do hry. „Myslím si, že Páťa nedělá nic jinak. Když vidíme zápasy v bundeslize, opakovaně je schopný nastřílet spoustu branek. Víme, že je střelec. Akorát ho momentálně nedostáváme do pozic, ve kterých je silný,“ naříkal asistent trenéra Jan Rezek. S Jižní Koreou se Schick jen jedenáctkrát dotkl míče, v šanci se neobjevil, pokud pomineme neúspěšný náběh na přední tyč. Za dva zápasy trefil bránu jen jednou, slabou hlavičkou… Rezek má pravdu, Schick opravdu nehraje jinak, než v Leverkusenu. Jenže okolo sebe nemá „motorky“, které mu přivážejí míče do palebných pozic. Jde o legitimní argument. Ovšem legitimní je i to, že více života a zápalu by neškodilo. Rvavější přístup k boji se očekává. Střelec nemůže donekonečna čekat na zázrak. Aktivnějším pojetím se musí snažit do hry dostat sám.
Pavel Šulc
Zápasy/minuty: 2/109
Góly: 0
Asistence: 0
Střely/na bránu: 1/0
Na mistrovství světa odehrál Michal Sadílek o šest minut méně než Pavel Šulc. Přesto vstřelil branku, nashromáždil pět střel, z toho tři přímo na bránu. Statistiky hvězdy francouzské Lique 1? Jeden těžce nepovedený pokus z pětadvaceti metrů proti Jižní Koreji, a to je vše… V realizačním týmu vyvolal Šulcův úvodní výkon značné rozpaky. I proto nehrál ve druhém duelu od začátku. Když se na hřiště dostal, okamžitě dostal vyčiněno od Krejčího, že si nenaběhl do volného prostoru. Na turnaji vypadá ztraceně, až otráveně. Možná i proto s ním na jednom z tréninků dlouze diskutoval Miroslav Koubek. Téma debaty není složité odhadnout: sakra, co se s tebou děje? V baráži patřil mezi klíčové postavy zázraku, v Americe stůně. S novináři mluvil pouze před generálkou v New Jersey. Od té doby ne. Těžko odhadnout, co se mu honí v hlavě.
Robin Hranáč
Zápasy/minuty: 2/200
Góly: 0
Asistence: 0
Střely/na bránu: 0/0
Před dvěma lety na EURO se sice přimotal k zásadním momentům a podepsal se pod skupinový krach, ale tehdy se hovořilo především o mimořádné smůle, velikém osobním neštěstí. Jinak hrál skvěle, na prvním velkém turnaji zapůsobil. I proto na něj ukázal Hoffenheim. V Americe však nevypadá dobře. Od centrálního stopera chcete rozhodné vystupování, jistotu v soubojích, v rozehrávce, dominanci v defenzivním boxu. To ale Hranáč nenabízí. I on má vinu na chaosu ve druhém poločase duelu s JAR, i obou inkasovaných brankách s Koreou. A to ještě Son řadu možností zazdil. Ve čtvrtek nad ránem musí Koubkovi chlapci razantně zvednout individuální výkon, jinak nemají proti Mexiku šanci. A tuplem to platí pro Hranáče.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1