Ódy na Messiho báječný rekord, křepčila i 100letá fanynka. Co ho odlišuje Ronalda?
V pořadí šestý světový šampionát mění ve vlastní jedinečnou show. Lionel Messi pár dní před 39. narozeninami udivuje svět na mundialu v Americe. Proti Rakousku skóroval dvakrát, ve dvou zápasech na turnaji obstaral všech pět argentinských branek. V pondělí večer překonal Miroslava Kloseho a s osmnácti zásahy je historicky nejlepším střelcem mistrovství světa. „Užívám si tyhle momenty,“ řekl po hvězdném představení fenomenální hráč, nejspíš nejlepší v dějinách. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Lionel Messi překonává v Americe všechny možné milníky. Dvěma zásahy proti Rakousku se vyšvihl do čela historického pořadí střelců na šampionátu. Argentinský kapitán je na svém šestém mistrovství zatím nepřekonatelný, ve dvou zápasech skóroval už pětkrát a celkem je na osmnácti brankách.
„Jsem unavený, na konci zápasu už jsem jel jenom na výpary. Ještě nedokážu pořádně přemýšlet,“ připustil vyčerpaný, ale šťastný vůdce obhájců titulu. „Užívám si tyhle momenty, těším se na to, až výhru oslavíme v šatně se spoluhráči,“ pověděl po dvougólovém představení proti Rakousku.
Messi nepřestává šokovat. Na mistrovství, které je pro něj po zlatém Kataru příjemným bonusem, přijel skvěle připravený. Ačkoliv už tři roky nastupuje v zámořské MLS za Miami mimo nejlepší ligy světa, v mezinárodní konkurenci neztrácí na mimořádných kvalitách. Krátce před 39. narozeninami se celý svět klaní tomu, co dovede fenomenální útočník.
„Messi se s přibývajícím věkem ještě zlepšuje. Pět gólů ve dvou zápasech za Argentinu, je vždycky ve správný čas na správném místě,“ popsal po utkání Olivier Giroud, bývalý útočník francouzské reprezentace. „Diktuje tempo hry, má kolem sebe hráče, kteří se o něj starají. Je pro ně čest hrát pro něj, mají k němu mimořádný respekt. Jsou připraveni pro něj na hřišti umřít,“ dodal současný komentátor stanice BBC.
Šance na postup ze skupiny JŠance dle pozice
Argentina maximálně spoléhá na svého lídra a zatím se jí to vyplácí. Messi navázal na hattrick s Alžírskem (3:0) dvěma zásahy proti Rakousku (2:0), na turnaji zatím vstřelil všechny góly svého týmu. „Vyšlo to úžasně. Přitom jsem na začátku nedal penaltu, byl na sebe hodně naštvaný. Další šance na gól už nemusely přijít. Jsem obrovsky šťastný za celý tým. Všechny zápasy na mistrovství světa jsou velmi, velmi intenzivní. Teď si můžeme odpočinout a dát se dohromady na další zápasy, které jsou před námi,“ dodala legendární desítka.
Stadion v Dallasu sledoval báječné představení možná nejlepšího hráče v historii. V hledišti se dokonce objevila dáma s transparentem, že jde o 100letou Messiho fanynku. Výkon největší hvězdy turnaje sledovaly přímo v hledišti další legendy, například exliverpoolský trenér Jürgen Klopp.
V čem spočívá kouzlo hráče, který podává hvězdné výkony na sklonku báječné kariéry? „Messi se na hřišti pohybuje víc hluboko, má tak větší přehled o dění na celém hřišti. Pro něj byly zápasy vždycky o herní inteligenci,“ zdůraznil známý španělský novinář Guillem Balague, který pokrývá většinu Messiho kariéry. „Zápasy pro něj znamenají cestu k vítězství, tohle dělá od svých jedenácti let. Celý tým hraje na něj. Rozhoduje i emoční složka. Nejsem si jistý, že každý tolik touží po tom, aby Ronaldo uspěl s Portugalskem,“ popsal jeden z rozdílů s největším sportovním rivalem.
Argentina si v pondělí pojistila postup ze skupiny, čeká ji ještě poslední duel s Jordánskem. Messi je zatím nejlepším střelcem šampionátu a dvěma zásahy s Rakouskem hodil rukavici dalším hvězdám v čele s Kyllianem Mbappém z Francie nebo norským střelcem Erlingem Haalandem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0