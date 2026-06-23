Jiný gólman, stejná obrovská chyba. Irák po Haalandovi daroval gól i Mbappému
Jiný zápas, jiný brankář, ale navlas stejná hrubka. Fotbalisté Iráku na světovém šampionátu dál doplácejí na neuvěřitelné dětinské chyby ve vlastním vápně. Po Erlingu Haalandovi z toho tentokrát těžil Kylian Mbappé. Francouzský kapitán dvěma góly rozhodl o triumfu svého týmu a vyrovnal historický počin Miroslava Kloseho.
Poločasová přestávka se vinou špatného počasí protáhla z obvyklých patnácti minut na víc než dvě hodiny. I po restartu byla vedoucí Francie dominantnějším týmem, ale pojišťovací branku vstřelila až díky nepochopitelnému dárku od soupeře.
Brankář Ahmad Básil jako by měl po nezvykle dlouhé pauze ještě ztuhlé nohy, i když házet vinu jen na něj určitě není fér. Možná ještě větší díl viny nese stoper Zajd Tahsín, který si postavil míč na kraj malého vápna a rozehrával kop od branky. Zvolil přihrávku napříč vlastním pokutovým územím, jenže jeho záměr spoluhráči přesně nepochopili.
Těžko říct, jestli měl míč směřovat k brankáři, či druhému stoperovi. Pro gólmana byl každopádně pas příliš prudký a nepřesný. Překvapený Básil ho pouze lízl a balon se vykulil přímo do kroku Ousmana Dembélého. Ten ještě nesobecky vylepšil pozici pro Kyliana Mbappého, který do prázdné branky zvýšil na 2:0.
Před zápasem přitom trenér Graham Arnold vtipkoval, že právě brankáři by měli Mbappého zastavit. „Ptal jsem se, jestli můžeme nasadit tři gólmany, ale řekli nám, že ne,“ smál se na tiskové konferenci.
Přitom hrubé chyby mužů s rukavicemi zatím jeho tým sráží ze všeho nejvíc. Velmi podobně přitom Iráčané zahodili už první duel na turnaji proti Norsku (1:4). Vítězný gól vstřelil severský obr Erling Haaland právě po obrovské chybě brankáře.
I tehdy šlo o zpětnou přihrávku stopera Tahsína, na kterou čekal gólman Džalál Hasan moc dlouho a při odkopu se dostal do souboje právě s obávaným norským střelcem, od nějž se míč odrazil šťastně do sítě.
„Je to pro nás všechny zklamání. Chyba nás srazila už proti Norsku a tentokrát jsem měl pocit, že jsme v zápase, a pak přišla další chyba,“ smutnil kouč Arnold.
Jeho tah se změnou tedy vůbec ničemu nepomohl a Básil i Hasan mají u svého jména ve statistickém přehledu napsanou velkou chybu vedoucí ke gólu a tři, respektive čtyři inkasované branky.
Šance na postup ze skupiny IŠance dle pozice
Při vzpomínce na vtip se třemi brankáři by se dalo ironicky poznamenat, zda do posledního skupinového zápasu nevsadí trenér na třetího strážce branky Fahada Táliba.
Hned dvakrát se proti Iráku prosadil Mbappé a francouzský kapitán tak zaznamenal už šestnáctou trefu na mistrovství světa, čímž vyrovnal ještě před pár hodinami rekordmana Miroslava Kloseho. „Je to neuvěřitelný hráč, jeho rychlost je nezastavitelná. Pokud mu necháte hodně prostoru za obranou, zničí vás,“ ocenil po utkání trenér Iráku hvězdu soupeře.
Mbappé se tak vyšvihl na dělené druhé místo historických tabulek nejlepších střelců světových šampionátů. První příčku si pár hodin před utkáním Francie přivlastnil osmnáctigólový Lionel Messi.