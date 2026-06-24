Sadílek s Hložkem: před pěti lety na EURO první štěky, teď vzývaní tahouni. Ukažte se!
PŘÍMO Z MEXIKA | Oba byli před mistrovstvím světa v pozadí. Michal Sadílek kvůli konkurenci ve středu pole a faktu, že ani jeden barážový zápas neodehrál v základní sestavě. Adam Hložek pro změnu kvůli zdravotním problémům, které ho celou sezonu trápily. Jenže ve fotbale se věci rychle mění, právě na tohle duo teď česká reprezentace v Mexiku spoléhá. Možná až příliš, každopádně je to fakt. Je čas, aby Sadílek s Hložkem potvrdili, že byli bráni ve svých ročnících za mimořádné talenty. Program MS 2026 ZDE >>>
Jestli je fér dělat z původních náhradníků spasitele? Samozřejmě že není. Takhle by ani aura kolem Michala Sadílka s Adamem Hložkem postavena být neměla. Pravdou je, že se situace na mundialu vyvinula tak, že jejich energie je nyní v Americe to, co český národní tým potřebuje ze všeho nejvíc.
„Pro každého hráče je gól na mistrovství světa splněným snem, nejsem výjimkou. Akorát ten výsledek není takový, jaký jsme čekali,“ vyprávěl Sadílek, zatím jediný Koubkův střelec na turnaji.
Úvodní utkání začal jako náhradník, s JAR už byl nejlepší na place. Nejen díky gólu, ale celkovou aktivitou. Pochopitelně každého napadlo, že Sadílek má o motivaci navíc postaráno tím, že na německém EURO 2024 chyběl kvůli vlastní blbosti a roztržené noze po jízdě na tříkolkách. Charakterní kluk protrpěl evropský šampionát coby divák a příznivec kamarádů s berlemi, byl po operaci. Teď na světovou akci vletěl ve velkém stylu. Ostatně tak, jak se od něj už od mládeže žádá.
„Po gólu jsem si na to nevzpomněl, člověk se soustředí jen na zápas. Ale když jsem tu otázku od vás teď dostal...“ zamýšlel se nad dotazem iSportu s lesklýma očima. „Docela mě to zmohlo, abych pravdu řekl. Jediné, co tomu chybělo, jsou tři body. Příběh by se hezky uzavřel,“ neskrýval emoce.
Áčkovou reprezentační kapitolu načal až těsně před EURO 2020, hraným o rok později. Zasáhl do osmifinálového utkání proti „svému“ Holandsku. Logicky byl naměkko. S Christianem Frýdkem byl totiž v tuzemsku „nejodskočenějším“ plejerem ročníku 1999, ze Slovácka brzy zamířil pilovat dovednosti do vyhlášené továrny PSV. V Nizozemsku ho nazývali spolehlivým vysavačem odražených míčů, upoutal jinými atributy než kolega Václav Černý v Ajaxu.
O pět let později úřadoval v Atlantě. Vstřelenou branku chtěl slavit se zraněným kamarádem a ex-spolužákem Davidem Juráskem, jehož zná z Uherského Hradiště spolu s Matějem Kovářem od dětství. Proto sprintoval směrem k lavičce, radost chtěl sdílet s blízkým parťákem. Nepovedlo se, levý bek byl zrovna v kabině, nicméně Sadílek si i tak zápis do historie užil. Jako by šlo o odměnu za fakt povedený výkon, vedle Lukáše Červa a Vladimíra Daridy působil nejvýrazněji. Nejlíp.
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Hložkův příběh snad ani nemá cenu připomínat. V Česku byl brán za generační talent, i díky fyzické vyspělosti nakoukl mezi profíky už v šestnácti a postupem času táhnul celou Spartu. Skauti evropských velkoklubů měli u ročníku 2002 jeho jméno hodně vysoko.
Stejně jako pro Sadílka, i pro něj bylo první globální akcí EURO 2020. Zasáhl do prvních tří zápasů, před čtvrtfinále s Dánskem ho však kouč Jaroslav Šilhavý posadil na tribunu. A když Češi potřebovali v Baku dotahovat skóre, chyběly náboje...
Teď je Hložek, podobně jako před dvěma roky v Hamburku za trenéra Ivana Haška, od druhého duelu mistrovství členem základní sestavy. Oproti jiným na něm nelze znát únava, taky toho za Hoffenheim v této sezoně kvůli zraněním příliš neodehrál. Ale není na něm vidět ani absence herní praxe. Vždyť akci před trefou Sadílka rozjel on dobrým náběhem po Coufalově autu a následným přízemním centrem pod sebe. Přesně tuhle nebezpečnost a drzost zabržděné mužstvo potřebovalo.
„Zdravotně je vše stoprocentní, fyzicky to může být vždy lepší. Ve čtvrtek jsem se od začátku zápasu cítil dobře, až před střídáním jsem trochu šlapal vodu, ale to asi každý,“ vyprávěl Hložek. „Se Schickym jsme si snažili pomáhat a být vedle sebe. Do gólu nám to fungovalo dobře, pak jsme byli trochu od sebe a už to tolik nešlo. Ale známe se z Leverkusenu,“ bavila ho souhra.
Pokud se nestane nic mimořádného, Sadílek s Hložkem na domácí Mexičany vyrukují znovu v základní sestavě. Jeden uprostřed, druhý nahoře. Ne mimo hlavní dění jako před čtyřmi roky v Ázerbájdžánu: „Pořád věříme v úspěch, máme to ve svých rukou!“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Již. Korea
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1